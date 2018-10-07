У ваты будет истерика, у Марии Захаровой, наверняка, запой.

Поздравить Путина с днём рождения к границам РФ, в Украину, для участия в международных военных учениях с участием стран НАТО, прибыли американские истребители F-15 и военно-транспортные самолёты C-130.

Вот так вот, принял страну, окружённую соседями и братьями, и "нацарствовал" такого, что теперь практически все соседние страны, у которых есть хоть малейший шанс для геополитического манёвра - пытаются его использовать, с острожной оглядкой на Москву.

10 лет назад не более 10-15% украинцев хотели бы вступления Украины в НАТО. Сегодня, благодаря имениннику и его имперским авантюрам, угрозу безопасности и её источник понимают большинство украинцев. Что же, многоходовочка ещё та.

В 1992-ом Украина без политического прагматизма поддержала Россию в Приднестровском конфликте. Маленькая Молдова получила вечную проблему в виде полусоветского, полумёртвого придатка на своих границах - "ПМР". Но, через 20 с лишним лет беда постучалась и в наши двери. Теперь и Украина, как и Молдова, как и Грузия, получила свои проблемы территориально-политические проблемы - "ДНР" и "ЛНР". Надеюсь, Украина уже сделала правильные выводы и впредь - будет действовать стратегически грамотнее.

Украина не поздравляет, но отчасти благодарит вас, Владимир Владимирович - за то, что помогли быстрее проснуться миллионам наших граждан.

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