МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Віктор Каспрук
Віктор Каспрук
Політолог, журналіст-міжнародник, публіцистВсе статьи автора

Путіна потрібно зупинити в Україні

3.5тЧитать материал на украинском

Путін і його оточення грають у гру за якої, як їм здається, Україна має сама відмовитися від Криму. Це довготривала гра, "призом" в якій, на думку путіністів, може для українців стати, – ви добровільно відмовляєтесь від Криму, а ми за це перестанемо вас так терзати.

Тому перестаньте розраховувати, що ймовірний наступник Путіна буде більш зговірливим у кримському питанні. Ви ж бачите, що незалежно від того, що міжнародне співтовариство тисне на нас санкціями і засудженням, ми не збираємось поступатися.

Та й взагалі, не буде нормальних відносин між Україною та Російською Федерацією, якщо Україна продовжуватиме наполягати на поверненні Криму.

Новости
Для Росії ''миру'' без прикметника ''рускій'' не буває

Тож, хочете ви цього чи не хочете, але в довгостроковій перспективі Україна буде змушена прийняти цей факт. І найкращим результатом для України стане отримання поступок від Росії в обмін на відмову від Криму.

Путін схиблений на відродженні Російської імперії. І "взаємоприйнятним" компромісом стосовно України для нього є висунення вкотре перелицьованих пропозицій, які Росія просувала ще з весни 2014 року.

Адже саме існування Української держави Путін сприймає, як небезпечний фактор загрози національній безпеці Російської Федерації, з яким Москва не збирається миритися.

Російська імперська психіка не здатна визнати українців окремою нацією. І тому Кремль спровокував кризу, котра, за можливими небезпечними наслідками, вже значно перевершила відому Карибську кризу 1962 року. І, з неприхованим ентузіазмом, продовжує й далі нагнітати конфронтацію з США та іншими державами Заходу.

Новости
Главная тайна России

Але коли і Хрущов, і Брежнєв, беручи безпосередню участь у німецько-радянській війні, добре розуміли, якими катастрофічними для СРСР можуть виявитися наслідки прямого зіткнення з НАТО і західною цивілізацією, то Путін, котрий нібито має військове звання, ніколи сам не воював, а лише посилав воювати інших. Чим і можна пояснити, що він ні в що не ставить життя інших людей.

Не поважаючи міжнародне право в Україні, Грузії і Сирії, він давно вже перейшов ту межу, коли з ним можна про щось домовитися, балансуючи на взаємних інтересах.

І це вперше, після закінчення Другої світової війни, так нахабно розчленовується країна в середині Європи, а весь світ спостерігає за терористичними діями Москви і ухиляється від конкретних дій. Захоплюються землі і руйнується прекрасна країна, чиєї історії та культури іноземці просто не знають

Новости
А зачем Путину нападать? Разве ему это выгодно?

Якщо у Франції чи Великій Британії терористи вбивають кількох людей, то це стає трагедією для всього світового співтовариства. Але коли в Україні жертвами терористичної держави Росія є вже десятки тисяч людей, то це чомусь вже стало сприйматися як звичне явище.

А не відчуваючи адекватного покарання за свою неприкриту агресію, Росія ще більше починає нахабніти, і її геополітичні апетити тільки зростають.

Вже і в Польщі та державах Балтії починають розуміти, що в разі реальної недопомоги Україні, вони можуть стати наступними об’єктами зазіхань Москви і нічим не спровокованого російського вторгнення.

Путін вступив у протистояння зі всією світовою цивілізацією. Він її ворог, а Росія – це темна сила, яку неможливо умиротворити постійними поступками. Відтягнута у часі адекватна відповідь Кремлю, лише ускладнює й без того надзвичайно важку ситуацію.

Новости
Никакой Чубайс и Абрамович дружить с Путиным больше не могут

Яку підживлює і те, що загальною помилкою багатьох диктаторів типу Путіна та їхніх прибічників є віра, що вони контролюють все на світі, навіть часовий вимір. Але час путінців невблаганно для них спливає, і вони не мають жодного шансу терористичними методами встановити "новий світовий порядок" під своє бачення геополітики.

Проблема в тому, що якщо Росію не зупинити зараз в Україні, то хаос, який вона спровокує на міжнародній арені, буде не співмірний з затратами на її нейтралізацію.

Москві вже немає чого втрачати: вони не можуть змиритися з втратою Радянської імперії, а путінська економіка не здатна довго існувати в режимі найвищого форсажу військових надвитрат.

Новости
Новости Крымнаша. Севастополь помножили на ноль

Тому Путін готовий піти ва-банк, вважаючи після 18 років його недолугого "царювання", що Росія – це він, а без нього РФ не варто і існувати.

Не можна подавати Путіну помилкових сигналів, що за його агресію в Україні йому не доведеться відповідати. Він намагається поставити Америку і Захід перед нелегким вибором: захищаючи і допомагаючи Україні – ви провокуєте ядерну війну.

Однак саме відтягування безпосереднього втручання провокує Москву на подальші безрозсудні дії. Адже вже зараз плани і цілі Путіна щодо Європи є цілком очевидними.

Тому враховуючи, що російська економіка є майже повністю залежною від газонафтових доходів і експорту зброї, Путін і Росія є сьогодні вразливими як ніколи.

Необхідно зробити все можливе, щоб максимально перекрити для Російської Федерації доходи від продажу енергоносіїв і можливість озброювати своїх сателітів.

Не говорячи вже про те, що ні "Північний потік-2", ні інші подібні "потоки" не мають використовуватися для наповнення російського бюджету.

Європа не мусить більше спонсорувати агресію Росії, закуповуючи у неї енергоносії. Бо отримані за них гроші – йдуть на оплату гібридної війни в Україні і Сирії та на терористичну діяльність в Європейському Союзі і по всьому світу.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Віктор КаспрукВіктор Каспрук
Место
Россия
Источник
Источник:Блог Віктора Каспрука
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
2
2
Смешно
11
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dubchak Arthur
Dubchak Arthur
Насправді, московська недоімперія надзвичайно вразлива. Саме для тих методів, які застосовує сама.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Да ладно, вон Югославию расчленили, никто и не почесался. А Россия просто приняла в свой состав регион, который сбежал от Украины. Всего и делов, то. И из-за этого всего никто с Россией воевать не будет. Тем более, что в мире видят, что большинство крымчан этого реально очень хотели. Ну а Донбасс это чисто украинский конфликт, вы уж там сами разбирайтесь, а Россия просто помогает жителям Донбасса, ну и заодно не дает Украине их уничтожить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Питон Каа, Россия просто приняла в свой состав регион ? Почему же "самый влиятельный" не смог оформить законным образом то, чего крымчане "реально очень хотели" ? Топорно сработано, россия признана агрессором и оккупантом Ты уверен, что никто с Россией воевать не будет, не слишком ли легкомысленное заявление ведь речь идет о судьбах миллионов людей ? Да и уже воюют, сейчас не наполеоновские времена, чтобы победить нужно уничтожить не армию, а экономику противника, при помощи санкций это вполне осуществимо.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
canger ralph
canger ralph
бла-бла-бла...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги