МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Сергей Талк
Сергей Талк
УченыйВсе статьи автора

Путина никто не боится: НАТОвцы прихлопнут зеленых человечков, как мух

18.9т

Вы знаете, что будет в следующий четверг? В следующий четверг в Норвегии начинаются супер-манёвры НАТО с участием танковых бригад Бундесвера. Цели никто не скрывает - отработка боевого взаимодействия при нападении России на прибалтийском направлении. Важно понимать: Путина НИКТО не боится, натовские силы в сумме превышают российские в 20 раз!

Новости
Проигрышная стратегия Путина

Натовцы просто прихлопнут всех этих зелёных человечков как насекомых - американцы показали в Сирии, как технологично они это умеют делать. Ну а отменённый договор РСМД позволит поставить частокол ракет прямо вдоль российской границы и оттуда сказать "ку-ку!".

Ну а что же Россия? Союзмультфильм получит госзаказ на новую серию занимательных мультфильмов. Ни ресурсов, ни союзников у России нет.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Сергей ТалкСергей Талк
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Сергея Талка
Поделиться в Facebook
103
Комментарии
9
37
Смешно
95
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
semenovich semen
semenovich semen
База НАТО и сотня ТОМАГАВКОВ в Украине нацеленных на Мацкву - наилучшая гарантия недопущения военных операций на территории Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
semenovich semen, вечный вопрос кугутни - под кого лечь? Под татарского мурзу, под польского пана, под русского господина, под немецкого герра - или под пиндосовского мистера? :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
semenovich semen
semenovich semen
Украину защитит от путинской «зеленой чумы» только немедленный возврат ядерного оружия и вступление в НАТО.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
semenovich semen
semenovich semen
Отвечаю наивным, заПутинским животным. На скрепоносного, ёбнутого Володю Х#уйла оденут деревянный макинтош, и в Кремле будет играть музыка. После тяжёлого плавания Крым и Севастополь возвратятся в родную гавань в Украину.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги