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"Путина не за что уважать": Россию объявили "никому не нужным" государством

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Россия на международной арене никому не нужна и является лишь поставщиком сырья.

Такое мнение высказал американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский в комментарии "Радио Свобода", заявив, что президент РФ Владимир Путин не заслужил уважения.

"Россия в общем никому не нужна, она является в мире поставщиком сырья — и это то, как на Россию смотрят. Конечно, это обидно Путину, конечно, он хочет, чтобы его уважали, но уважать его не за что", — сказал историк.

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"Чем больше он совершает агрессивных шагов, тем меньше его уважают. Но поскольку он живет по пословице "боишься – значит уважаешь", и искренне путает боязнь и уважение, то он считает, что чем больше будут его бояться, тем больше будут его уважать. Во всем остальном мире эти понятия не являются синонимами", — добавил он.

Владимир Путин

Владимир Путин

Напомним, доверие Путину в последних исследованиях выразили лишь 32% россиян. OBOZREVATEL разбирался, чем грозит такое падение Украине и миру в целом.

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Персоны
Владимир ПутинЮрий Фельштинский
Место
Россия
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Белый господин
Белый господин
Пришёл какой-то чувак на финансируемый ЦРУ ресурс и сказал то, за что ему заплатили. Кому это интересно?
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
путін хуйло!ла-ла-ла-ла....🖕😂🖕
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Москалі,це не люди. Це хамсько-холопська-наколінахстояча,тупорила бидляча біомаса.
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