"Путина не за что уважать": Россию объявили "никому не нужным" государством

Россия на международной арене никому не нужна и является лишь поставщиком сырья.

Такое мнение высказал американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский в комментарии "Радио Свобода", заявив, что президент РФ Владимир Путин не заслужил уважения.

"Россия в общем никому не нужна, она является в мире поставщиком сырья — и это то, как на Россию смотрят. Конечно, это обидно Путину, конечно, он хочет, чтобы его уважали, но уважать его не за что", — сказал историк.

"Чем больше он совершает агрессивных шагов, тем меньше его уважают. Но поскольку он живет по пословице "боишься – значит уважаешь", и искренне путает боязнь и уважение, то он считает, что чем больше будут его бояться, тем больше будут его уважать. Во всем остальном мире эти понятия не являются синонимами", — добавил он.

Владимир Путин

Напомним, доверие Путину в последних исследованиях выразили лишь 32% россиян. OBOZREVATEL разбирался, чем грозит такое падение Украине и миру в целом.

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