"Путина — на х*й!" Москвичка смело выступила против президента России. Видео

В сети появилось видео, на котором россиянка на авто с номерами Московской области публично выкрикивает нецензурные слова в адрес президента России Владимира Путина.

Кроме того, она призывает расправиться над лидером страны-агрессора. Ролик со смелым демаршем москвички опубликовал в своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Путина на х*й! Путина на кол!" – выкрикнула женщина на камеру, высунувшись из окна машины. Прохожие на ее слова отреагировали аплодисментами и одобряющими выкриками.

Россиянка обматерила Путина Скриншот видео

Украинский защитник прокомментировал резонансный ролик, отметив, что он подтверждает тот факт, что не все граждане страны-оккупанта поддерживают преступные идеи своего президента.

"Москва. Путина – на х*й, Путина – на кол! Аплодисменты от окружающих. Все-таки есть адекватные россияне, которые понимают настоящую суть карлика с имперскими амбициями", – написал Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в открытую выступил против главы РФ Владимира Путина. Он выразил уверенность в том, что его стране нужен новый президент, поскольку Путин засиделся во власти.

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