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2 сентября • обновлено в 14:16
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"Путина — на х*й!" Москвичка смело выступила против президента России. Видео

7.3т Читать материал на украинском

В сети появилось видео, на котором россиянка на авто с номерами Московской области публично выкрикивает нецензурные слова в адрес президента России Владимира Путина.

Кроме того, она призывает расправиться над лидером страны-агрессора. Ролик со смелым демаршем москвички опубликовал в своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Путина на х*й! Путина на кол!" – выкрикнула женщина на камеру, высунувшись из окна машины. Прохожие на ее слова отреагировали аплодисментами и одобряющими выкриками.

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Россиянка обматерила Путина

Россиянка обматерила Путина

Скриншот видео

Украинский защитник прокомментировал резонансный ролик, отметив, что он подтверждает тот факт, что не все граждане страны-оккупанта поддерживают преступные идеи своего президента.

"Москва. Путина – на х*й, Путина – на кол! Аплодисменты от окружающих. Все-таки есть адекватные россияне, которые понимают настоящую суть карлика с имперскими амбициями", – написал Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в открытую выступил против главы РФ Владимира Путина. Он выразил уверенность в том, что его стране нужен новый президент, поскольку Путин засиделся во власти.

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Персоны
Анатолий Штефан Владимир Путин
Место
Россия Москва
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
А где видео? Где публика, радостно аплодирющая "смелой москвичке"? Морда в форточке - может это пианистка Кэт?
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
тоесть там демократия,свобода и гласность...в мыздобулизацию матнихай?!??
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0
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Исаев Денис
Исаев Денис
Видео не вижу, только скриншот какой то тупой жирной морды наверняка украинской национальности.
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Исаев Денис, с масковским акцентом, правда?
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