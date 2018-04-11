Если Путин продержится у власти ещё лет 12, вполне возможно, что россияне в будущем станут называть его Великим, ну или, по крайней мере, найдётся заметное количество людей, искренне уверенных, что именно он "поднял Россию с колен" и вообще был личностью хоть и "неоднозначной, но занявшей важнейшее место в истории России". К сожалению, я не шучу. Просто в России именно так это и работает.

Если спросить россиян, кого из правителей Руси, Российской империи, СССР а затем и России они считают Великими, ответы будут предсказуемы: большинство вспомнит Петра I Великого, Екатерину II Великую, Ивана Грозного, некоторые (увы) назовут Сталина, кое-кто вспомнит князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого. Те, кто чуть лучше разбирается в истории, припомнят ещё Ивана III Великого (дедушку Ивана Грозного) — вот, собственно, и всё, остальные и близко не сравнятся с ними по популярности.

Многочисленные списки из серии "10 самых популярных-известных-великих-успешных-обожаемых правителей России" содержат всё те же имена плюс пару-тройку маргинальных персонажей — для изюминки.

Между тем, попавших в этот топ, и даже вполне официально получивших прозвание "Великий", правителей вряд ли можно назвать положительными героями.

Сталин — тиран, оплативший посредственные успехи в индустриализации и Второй Мировой войне миллионами невинных жизней.

Главное достижение Пётра I — сомнительная попытка сделать из России Голландию, только с рабами, холоднее, да размером побольше.

Чем была велика Екатерина II кроме размеров задницы и сексуальных аппетитов — и вовсе не ясно.

Иван Грозный создал опричнину, пожиравшую страну изнутри, как раковая опухоль, довёл Россию до Смутного времени и погубил собственную династию Рюриковичей.

Князь Владимир — коварный братоубийца, а заодно предатель исконной веры своих отцов и дедов.

Его сын — Ярослав Мудрый — недалеко ушёл от папочки: нанял варягов и устроил против отца бунт, воевал с двумя своими братьями, а вся его "мудрость" заключалась лишь в том, что он построил два храма, посвящённых святой Софии — в Киеве и Новгороде.

Меньше всего вопросов к Ивану III, заложившему в послеордынский период фундамент российского государства, но он и известен гораздо меньше прочих.

В любом случае, никто их этих правителей не сделал жизнь русских людей ни свободнее, ни безопаснее, ни богаче. Каждый из них преследовал лишь собственные интересы и не считался при этом с человеческими жертвами. Они не были особенно успешны в войнах и "собирании земель русских". Нельзя сказать, что при них как-то особенно расцветала экономика или наука. Нет вообще никаких объективных критериев, по которым можно было бы сказать: вот эти люди достойны называться Великими, а остальные — нет.

Всех этих правителей объединяет и выделяет из десятков прочих лишь одна черта: продолжительность правления.

Сталин правил страной 31 год, Екатерина II Великая — 34 года. Пётр I Великий — 31 год, если считать время самостоятельного правления, и 43 года — официально. Иван IV Грозный правил 37 лет, Иван III Великий — 43 года, Ярослав Мудрый — 35 лет, Владимир Великий — 37 лет. Легендарные (т.е. полумифические) Вещий Олег и князь Игорь, сын основателя Руси Рюрика, тоже правили, по имеющимся данным, по 33 года каждый.

Я не знаю, как это работает и с какими личными качествами связано, но факт остаётся фактом: хочешь стать Великим рок-музыкантом — должен уйти из жизни в 27, хочешь стать Великим правителем России — будь добр продержаться у власти не меньше 31 года.

Новости Народу России надо готовиться к худшему

Николай I не дотянул до нужного срока всего один год и, хотя именно он вернул из ссылки Пушкина, беспрецедентно мягко отнёсся к декабристам, восстановил армию, заметно улучшил положение крепостных, заложил основы русской несырьевой промышленности, начал интенсивное строительство шоссейных и железных дорог, боролся с коррупцией и основал несколько ВУЗов, в историю вошёл, не как Николай Великий, а лишь как Николай Палкин.

В истории есть только два персонажа, отчасти выбивающиеся из этой стройной системы: царь Алексей Михайлович Тишайший и Владимир Ульянов (Ленин). Первый официально царствовал ровно 31 год, но в число Великих не попал, а второй руководил СССР всего 7 лет, но слова "и Ленин Великий нам путь озарил" вошли даже в государственный гимн.

Впрочем, в начале своего царствования молодой Алексей Михайлович находился под сильным влиянием своего воспитателя, боярина Бориса Морозова, так что период самостоятельного правления, видимо, оказался заметно меньше 31 года.

Культ Ленина был создан искусственно и оказался далеко не так прочен, как хотелось бы его авторам. Несмотря на титанические усилия и внедрение образа Ленина в сознание советских людей, начиная прямо с букваря, он вызывает сейчас куда меньше эмоций, чем личность Сталина. В общем, эти два исключения скорее подтверждают общее правило, чем опровергают его.

В любом случае, примитивная логика, по которой Великим в глазах людей становится тот, кому удалось удержаться у власти 31 год и не важно, какой ценой, не может не пугать.

До тех пор, пока люди будут искренне считать и называть Великими не тех, кто сумел сделать их жизнь лучше, а тех, кто дольше всех её портил, ничего хорошего Россию точно не ждёт.

P.S. Людовик XIV де Бурбон, король-солнце, правил Францией 54 года (официально — 72). Елизавета II, царствующая королева Великобритании, находится на троне уже 66 лет.