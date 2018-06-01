"Лошадью ходи, лошадью!" - сказал Вовочке внутренний голос, и уже через минуту в Пхеньян мчался Лавров со всей своей конюшней. Прискакал, обтер взмыленную морду и вывалил на стол переговоров список свежих гадостей и новых креативных методов ядерного шантажа. Пухляк на это посмотрел и, поблагодарив за достижения в деле противостояния с доминирующей Америкой, дипломатично ушел в себя: "Вам-то в Кремле хорошо, у вас огромные территории, а мы – малюсенькие. Нас и так голышом под лавку загнали, так что – спасибо вам, конечно, за отличный гадкий креатив, но своя задница дороже. У нас свои методы выживания, у вас – свои. Вам чисто поржать, а нам уже не до смеха. Мы – малыши в этой глобальной игре…" Так что встреча с Трампом в Сингапуре, скорее всего, состоится, после чего все надежды Кремля на пролонгацию жизни карманного ядерного оффшорчика накроются северокорейской звездой.

В последние месяцы Путина и его команду беспощадно бьют в пятак по всем направлениям. Хлещут по мордасам так, что они трещат, краснеют в цвет советского флага, но упорно брызжут во все стороны лубянскими помоями.

- Эй, русские, это ваше гнилое мясо шляется по сирийским пескам?

- Нас там нет.

- Оу, вэри гуд. – И несколько сотен ящиков с поджаренными патриотами уже мирно возвращаются на родину.

- Эй, русские, это вы экспериментировали с ядами в Солсберри?

- Нас там нет. Докажите!

- Хайли лайкли, русские. – И новые санкции щедро сыплются на головы чекистских креативщиков.

- Эй, русские, мы вас поймали за руку на заказе убийства журналиста Бабченко!

- Как! Он не умер? То-то выглядит, как наша гадливая кошка…

- Не вопрос, русские. Дядя Сэм, а не отправить ли еще летального оружия в Украину?

Понятно, что после сокрушительного провала в деле устранения Аркадия Бабченко лубянская сволота не угомонится. Если изначально её целью был резонанс и нагнетание страха путем дестабилизации обстановки внутри Украины через громкое убийство, то теперь живой Бабченко становится для Путиных и Патрушевых врагом номер один. Личным врагом, которому необходимо отомстить за перенесенное унижение. СБУ схлестнулась с ФСБ. И журналисту, оказавшемуся между молотом и наковальней, можно только посочувствовать, отдав должное его стойкости и мужественной решимости бороться за свою жизнь. На этом фоне совершенно убого выглядят "расчехлившиеся" российские (и не только) коллеги Бабченко, укоряющие его за то, что не дал себя убить, а "ввел в заблуждение". "Труп-то не настоящий! А мы так переживали, что кушать не могли. Как же тебе не стыдно!.." Моральные уроды любят рассуждать о душевных травмах, ничего нового…

Но не сомневайтесь: травмированный неудачей Кремль вместе с армией испереживавшихся конформистов залижет раны достаточно быстро, после чего нанесет удар на неожиданном направлении. Внезапность – сестра успеха вероломных подлецов. И для того, чтобы их удовольствие не было полным – придется привести цитату от информатора, получившего сведения от круга, близкого к руководству Армении.

По имеющимся данным, через территорию Грузии на базу в Гюмри Путин перебрасывает вооружения на общую сумму в 62 млрд. долларов. Грузия выступает в качестве транзитной точки, в дальнейшем все вооружения по документам будут числиться как принадлежащие Армении. Вооружение предназначено для отправки в Сирию. Среди него – "ядерный сюрприз" для Израиля: бомба, мощнее пресловутого "Малыша", сделанная с учетом невозможности установить производителя. По замыслу поехавших на ядерной кнопке товарищей, этот "супер-Малыш" будет применен либо летом, либо – в начале осени. Эта информация, поступившая из службы безопасности Армении, заслуживает самого серьезного внимания уже хотя бы потому, что Кремль, терпящий одно поражение за другим, остро нуждается во взвинчивании ситуации на сирийском направлении. У ребятишек чешутся руки. Их манит ядерная кнопка и вопрос "а что будет, если?.." Не спрашивайте о смысле. Его нет. Как нет смысла в любознательности малыша-садиста: "Что будет, если повесить на дереве кошку?.." Это же так интересно. Помимо удовлетворения садистского любопытства – кайф от щекочущего нервы зрелища со стороны.

Но сначала – мировой "ногомяч", а уже потом – немного ядерной войнушки. С обязательной риторикой: "Видите, до чего довели американцы и европейцы! Мы мешками кровь таскали, а они допустили такое, что ядерное оружие оказалось в руках у ИГИЛ!.. Не послушали вы нас, не послушали! Теперь глотайте радиоактивную пыль с песком вперемешку, и умоляйте на коленях, чтобы мы погасили разгорающийся костер мировой войны…"

Бригаду Путина надо мочить еще вчера. Она сама по себе – бомба, заложенная под человечество. И если в ближайшее время не найдется такой силы, способной сжечь напалмом это лубянское гнездо вместе с кремлевской маткой – нерешительность обойдется человечеству слишком дорого. Причем, цена будет возрастать с каждым днем уже не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Часики тикают. Время уходит. Решайтесь по-взрослому, если вы не малыши…

Необходимый Постскриптум:

Когда я писал данный текст, меня терзало несколько вопросов. Во-первых, источник, давший приведенную выше информацию, не был замечен ранее в дезинформировании, но цифра в 62 млрд. долларов настолько невообразима по своему масштабу, что вызвала невольное недоверие. Во-вторых, понимая важность данной информации, пусть и вызывающей сомнения, я не мог пренебречь ей в силу допустимой вероятности развития подобного сценария, пусть он даже и кажется сегодня безумным.

Ответы на некоторые вопросы мной получены, но я не стану озвучивать их. Лишь замечу, что у путинской группировки достаточно средств, чтобы оплатить любую военную авантюру, включая суммы за технику, ее переброску и сумасшедшие гонорары нанятым для этого террористам.