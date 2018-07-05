Дональд Трамп был окрылен своим мнимым успехом на саммите в Сингапуре, после которого объявил победу, назвав Северную Корею свободной от ядерного оружия зоной. Теперь он уверен что сможет так же очаровать и своего российского коллегу. И тут самая большая опасность.

Дональд Трамп – шоумен с большим стажем, а политик он совсем недавний. Политика и дипломатия не являются для него естественными зонами обитания. Как шоумен он удовлетворился пустыми обещаниями северокорейского лидера, подписав коммюнике полное благих намерений и торжественных деклараций. В обмен на эту безсодержательную бумажку, Трамп пошел на конкретные уступки, в числе которых - обещание свернуть военные учения с Южной Кореей, одном из самых главных американских союзников в этом регионе.

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Подобное может повториться и на саммите с Путиным. Вполне вероятно и даже уже закономерно, что Дональд Трамп не будет слушать своих советников, заглянет в душу московского владыки, как в свое время это сделал Буш младший, а потом на камеру повторит свои провокативную и невежественную крымскую формулу “Крым говорит на русском = крым должен быть российским.”

Если предположить, что будет решаться судьба сирийского конфликта, то с содроганием приходится гадать, на какие уступки Дональд Трамп будет готов абы подписать с Путиным коммюнике о совместных действиях. Признание де факто (до де юре далеко, без Конгресса тут не обойтись) российской юрисдикцией над Крымом? Призыв к украинским властям договариваться тет а тет с главарями ОРДЛО?

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Задачей максимум Путина на этом саммите будет вынудить американского президента, усластить его самолюбие с тем, чтобы тот заявил о неприемлемости продолжения режима санкций, о небходимости нормализации отношений с Россией. Как кгбшник с большим стажем, он прекрасно знает психотип американского президента, и давно уготовил ключ к сердцу своего недисциплинированного и падкого на лесть коллеги.

4 года тому была Олимпиада в Сочи, за которой последовала аннексия Крыма. И вот, 4 года спустя, России опять стала площадкой для спортивной вакханалии мирового масштаба. И не исключено, что опять на кону судьба многострадального полуострова. Провернув первое послевоенное отторжение территории на европейском континенте, Путин стремится легитимизировать этот захват и выйти из статуса страны-изгоя. Несмотря на всю неоднозначную внешнюю политику Белого Дома начиная с января 2017, он продолжает возглагать на своего аммериканского коллегу свои надежды на достижение этой цели.

Ну, и на последок, все-таки стоило бы выразить пожелание что саммит пройдет не исключительно под барабанную дробь приближающегося передела мира а-ля Ялта-2, в котором нет места суверенной Украине. Последние годы обе стороны обвиняют друг друга о нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), заключенного США и СССР еще в 1987 году. В условиях нагнетания опасности нового витка ядерной гонки (в том числе в связи с расторжением американского соглашения с Ираном), было бы неплохо сдуть с сего документа пыль и громогласно заявить о приверженности делу ядерного разоружения.