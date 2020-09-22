Путин заявил Макрону, что Навальный сам мог принять "Новичок" – Le Monde

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 14 сентября по инициативе французской стороны
Президент Франции заявил, что "Новичок" не могут использовать частные организации и попросил официальных объяснений
Путин сказал, что Навальный раньше уже якобы инсценировал свое недомогание
Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять яд из группы "Новичок".
Об этом сообщила Le Monde. Издание сослалось на собственные источники информации о беседе двух лидеров.
Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 14 сентября по инициативе французской стороны.
Макрон сообщил Путину, что французские специалисты подтвердили, что Навального отравили веществом из группы "Новичок". Он также отметил, что такой яд не могут использовать частные организации, поэтому необходимы официальные объяснения.
Путин же назвал Навального "простым нарушителем спокойствия в интернете" и заявил, что он раньше уже якобы инсценировал свое недомогание.Также, по словам президента РФ, Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером, якобы шантажировал депутатов и чиновников.
Путин также сказал, что "Новичок" имеет менее сложный состав, чем утверждалось ранее. Он предложил проверить версию, что случившееся с Навальным связано с Латвией, где якобы живет один из разработчиков "Новичка".
Макрон, по данным издания, немедленно отверг "латвийский след" и возможность того, что Навальный отравился сам.
На заседании Генассамблеи ООН 22 сентября Макрон первым затронул тему отравления Навального и призвал Россию пролить свет на то, что с ним произошло.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Навального доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день во время телефонной беседы президент Франции Эммануэль Макрон также заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательства того, что оппозиционера Навального отравили "Новичком".
15 сентября Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
17 сентября опубликовали видео с номера гостиницы в России, где могли отравить Навального.
Напомним, по информации чиновника из органов безопасности ФРГ, Навальный после выздоровления и лечения в Германии хочет вернуться в Россию.