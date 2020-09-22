Путин заявил Макрону, что Навальный сам мог принять "Новичок" – Le Monde

Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять яд из группы "Новичок".

Об этом сообщила Le Monde. Издание сослалось на собственные источники информации о беседе двух лидеров.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 14 сентября по инициативе французской стороны.

Макрон сообщил Путину, что французские специалисты подтвердили, что Навального отравили веществом из группы "Новичок". Он также отметил, что такой яд не могут использовать частные организации, поэтому необходимы официальные объяснения.

Путин же назвал Навального "простым нарушителем спокойствия в интернете" и заявил, что он раньше уже якобы инсценировал свое недомогание.Также, по словам президента РФ, Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером, якобы шантажировал депутатов и чиновников.

Путин также сказал, что "Новичок" имеет менее сложный состав, чем утверждалось ранее. Он предложил проверить версию, что случившееся с Навальным связано с Латвией, где якобы живет один из разработчиков "Новичка".

Макрон, по данным издания, немедленно отверг "латвийский след" и возможность того, что Навальный отравился сам.

На заседании Генассамблеи ООН 22 сентября Макрон первым затронул тему отравления Навального и призвал Россию пролить свет на то, что с ним произошло.

Как сообщал OBOZREVATEL: