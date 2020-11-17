Путин заявил, что окончательный статус Карабаха еще не урегулирован. Видео

Окончательный статус Нагорного Карабаха, несмотря на подписанные договоренности между Арменией, Азербайджаном и Россией, еще не урегулирован.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" 17 ноября заявил российский президент Владимир Путин, передают "РИА Новости". По его словам, Москва сохраняет статус-кво (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Путин отметил, что вопрос возвращения Баку районов Карабаха стоял на протяжении долгого времени, а вот касательно города Шуша – возник только во время разгара конфликта.

"Окончательный статус Карабаха не урегулирован. Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво на сегодняшний день", – отметил президент РФ

По его словам, статус можно будет урегулировать в случае нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Также Путин отметил, что даже Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха. Это значит, пояснил он, что Баку возвращал территории, которые он и мировое сообщество, считало азербайджанской территорией.

"В связи с этим, Азербайджан имел право выбирать любого союзника, который оказывает ему помощь", – сказал Путин.

Глава государства заявил, что Анкару нельзя обвинять в нарушении международного права. Однако присутствие турецких солдат в Карабахе, по его мнению, – это провокация, и "Реджеп Тайип Эрдоган это понимал".

Также Путин уточнил, что вопрос размещения российско-турецкого совместного центра по мониторингу Баку может принимать сам.

Кроме того, российский президент рассказал, что к окончательному урегулированию конфликта в Карабахе подходили несколько раз, а войны можно было избежать, если бы удалось ранее достичь нынешних договоренностей.

Путин отметил, что в октябре убедил президента Азербайджана Ильхама Алиева остановить боевые действия с условием возвращение беженцев в Шушу, однако Армения выступила против.

Как сообщал OBOZREVATEL, между Азербайджаном, Арменией и Россией было подписано совместное заявление о прекращении боевых действий в Карабахе.

Согласно документу, в регион вводятся российские и турецкие миротворцы.

Москва уже перебросила своих военных в Карабах, но кроме них также в регионе заметили ракетные системы залпового огня "Град" и танки.