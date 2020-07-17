Путин заказал кибератаки, чтобы украсть разработки вакцины от COVID-19, – Минобороны Британии

Официальные лица Великобритании заявили о причастности руководства России к кибератакам на сети фармацевтических компаний и университетов ради секретных данных о вакцине от COVID-19.

Об этом сообщила Daily Mail. В британском правительстве назвали атаки “подлостью”.

Министр безопасности Великобритании Джеймс Брокеншир заявил 17 июля об уверенности, по крайней мере, на 95 процентов в том, что Кремль дал зеленый свет российским кибератакам, направленным на кражу исследований вакцин против коронавируса.

По его словам, доказательств успешности кибератак нет, но они продолжаются.

Глава британского Объединенного комитета по разведке Невилл Джонс высказала уверенность в том, что российские хакеры атакуют фармацевтические компании и университеты ради секретных данных о вакцине с ведома президента РФ Владимира Путина.

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил, что группа хакеров "почти наверняка" работает в составе российских разведывательных служб и Кремль осведомлен обо всех аспектах ее деятельности.

Британские ученые, разрабатывающие вакцину против коронавируса, уже заявили о ее высокой эффективности и вероятной готовности к массовому использованию к сентябрю.

Руководители службы безопасности считают, что хакеры, поддерживаемые Россией, ведут свою деятельность ради первенства Москвы в разработке вакцины против коронавируса.

Пол Чичестер, директор по операциям в Национальном центре кибербезопасности, призвал организации, занимающиеся исследованиями COVID-19, усилить свою защиту.

"Мы осуждаем эти гнусные нападения на тех, кто делает жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса”, – заявил Чичестер.

В правительстве Великобритании также осудили попытки России украсть исследования в области вакцин.

"Атаки, которые совершаются против ученых и тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с коронавирусом, являются подлостью. В сотрудничестве с нашими союзниками, мы привлечем к ответственности тех, кто стремится причинить нам вред в киберпространстве", – заявил официальный представитель премьер-министра.

Источники в сфере безопасности отказались сообщить, развернула ли Великобритания свои наступательные кибер-возможности против российских хакеров, но заявили, что у спецслужб есть "различные способы" реагирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, США, Великобритания и Канада обвинили Россию в попытке украсть исследования вакцины от коронавируса (COVID-19) путем санкционирования кибератак на медицинские организации и университеты.