Президент России Владимир Путин заявил, что его страну и Украину якобы насильно пытается разделить Запад, чтобы не допустить появления глобального конкурента.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Украина должна объединиться со страной-агрессором для усиления своего потенциала. Такая имперская риторика прозвучала в интервью Путина пропагандистскому изданию ТАСС (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ну какой же здесь интерес? Всемирный банк требует прекратить перекрестное субсидирование. Ну чего же здесь хорошего? Или заставляют их вывозить кругляк из Карпат. Скоро Карпаты все лысые будут! Зачем это делать, когда мы, объединяя усилия, многократно повышаем свои конкурентные преимущества? Зачем же этого было лишаться? Зачем это все нужно было выбрасывать, ради чего?" – взорвался возмущениями российский президент.

Владимир Путин Скриншот видео

"Потому что те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, они преследовали личные интересы. А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено, до сих пор. Вот в чем главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках! Что нужно делать для этого? Показать, что они служат тем, у кого эти деньги лежат. Вот отсюда и единственное то, чем они сейчас торгуют, – это русофобия", – добавил Путин.

Кроме того, он обвинил определенные силы в служении единственной цели – разделить Украину и Россию, и назвал это главной задачей врагов страны-агрессора.

"Потому что любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ – это создание конкурентов, глобального конкурента. В Европе и в мире. Никто этого не хочет. Поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", – высказался российский лидер.

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