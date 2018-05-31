Путин задумал новый захват: в России назвали сроки

После Чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет в России в июне, президент России Владимир Путин провернет "судьбоносный захват чего-нибудь небольшого, но духоподъемного".

Как написал российский писатель и публицист Дмитрий Быков в статье для "Современника", ожидается обострение внешнеполитической повестки.

"Они наконец поняли, что он любит и чего не любит больше всего. Больше всего ему нравится со снисходительной улыбкой принимать здесь мировых лидеров и показывать, как у нас все хорошо… В его системе ценностей народная любовь давно ничего не весит, он знает, какое это переменчивое дело и как легко она покупается. Ему нужен международный престиж, он все делает с оглядкой на них, ему хочется, чтобы о нас говорили примерно так же, как о советском хоккее в семидесятые. Мы – "большая красная машина", нас боятся, не любят, но восхищаются", - отметил он.

По словам публициста, больше всего Путин не любит, когда ему нарушают праздники, имея в виду Чемпионат мира по футболу и Питерский экономический форум.

"А его нарушают: и Сенцов со своей голодовкой, и доклад международной комиссии по "Боингу", и обострение ситуации в Донбассе (и он наверняка убежден, что украинская сторона приурочивает это к чемпионату – как в 2014 году искренне верил, что Майдан затеяли для осквернения его личной Олимпиады)", - сказано в материале.

Быков считает, что реакция Путина на все эти события будет жесткой.

"Всех, кто будет вякать в надежде привлечь внимание иностранных гостей, будут вязать втрое жестче и наказывать, как за террор; и, если на фоне чемпионата действительно появятся обострения – "мстя будет страшна". Нет занятия опасней, чем омрачать его радости. У него же их так немного – грузовик поводить да с Меган Келли поболтать", - отметил публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин отфутболил сборную России перед ЧМ-2018.