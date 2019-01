Путин задумал "легализовать" Крым через Курилы: как это может случиться

В Кремле рассматривают возможность еще одного "референдума" - на этот раз на Курильских островах. Таким образом, часть спорной территории должна перейти в Японию.

Об этом написал эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев в Twitter, ссылаясь на свой источник в Москве. Он считает, что целью является легитимизация аннексии Крыма и перезагрузки отношений с Западом.

При этом отмечается, что все будет происходить под строгим контролем, а большая часть территории островов останется в России.

Грозев отмечает, что это должно подчеркнуть настрой Москвы на якобы самоопределение территорий. Здесь Кремль попытается продавить версию о том, что "так все происходило и в Крыму".

"Для всех, кто комментирует "это не имеет смысла, поскольку нет ничего общего между Курилами и Крымским "референдумом" - вы явно не знаете, как работает Кремлевская логика. 1. "Мы стоим за самоопределение" 2. "Мы позволили Курилам отделиться, следовательно, мы провели справедливый референдум по Крыму", - пишет эксперт.

Грозев объясняет, что требование к правдоподобности давно не актуально во внешней политике России.

"Официальная возможность – это все, что необходимо для того, чтобы претендовать на должность", - написал он.

Moscow source: “A referendum in Kuril Islands is being considered resulting in partial handover of islands to Japan. Goal is the legitimize Crimean referendum and reset relations with the West. The referendum will be tightly managed,; majority of territory will remain in Russia” — Christo Grozev (@christogrozev) 14 января 2019 г.

To everyone who commented "This doesn't make sense as there is nothing in common between Kuril and Crimean referenda"

You clearly have no idea how Kremlogic works

"1. We stand for self-determination"

2. We allowed Kurillers to secede, ergo we permitted fair referendum on Crimea" — Christo Grozev (@christogrozev) 14 января 2019 г.

Requirment for plausibility is long defunct in Russian foreign policy. Formal possibility is all that's needed for a position to be claimed. That suffices for western RU bullhorns, from @ThierryMARIANI to @realDonaldTrump — Christo Grozev (@christogrozev) 14 января 2019 г.

Напомним, Москва и Токио 14 января провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам. По итогам встречи Лавров заявил, что у России и Японии сохраняются существенные разногласия по вопросу мирного договора.

