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Путин задумал "легализовать" Крым через Курилы: как это может случиться

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В Кремле рассматривают возможность еще одного "референдума" - на этот раз на Курильских островах. Таким образом, часть спорной территории должна перейти в Японию.

Об этом написал эксперт расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев в Twitter, ссылаясь на свой источник в Москве. Он считает, что целью является легитимизация аннексии Крыма и перезагрузки отношений с Западом.

При этом отмечается, что все будет происходить под строгим контролем, а большая часть территории островов останется в России.

Грозев отмечает, что это должно подчеркнуть настрой Москвы на якобы самоопределение территорий. Здесь Кремль попытается продавить версию о том, что "так все происходило и в Крыму".

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Путин задумал "легализовать" Крым через Курилы: как это может случиться

"Для всех, кто комментирует "это не имеет смысла, поскольку нет ничего общего между Курилами и Крымским "референдумом" - вы явно не знаете, как работает Кремлевская логика. 1. "Мы стоим за самоопределение" 2. "Мы позволили Курилам отделиться, следовательно, мы провели справедливый референдум по Крыму", - пишет эксперт.

Грозев объясняет, что требование к правдоподобности давно не актуально во внешней политике России.

"Официальная возможность – это все, что необходимо для того, чтобы претендовать на должность", - написал он.

Напомним, Москва и Токио 14 января провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам. По итогам встречи Лавров заявил, что у России и Японии сохраняются существенные разногласия по вопросу мирного договора.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
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Круглов Александр
Круглов Александр
в украинских психбольницах сегодня день открытых дверей?
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