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"Путин, я твою маму…": еще один ведущий унизил президента России

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В сети всплыло видео, на котором еще один грузинский ведущий обматерил президента России Владимира Путина.

Кадры на своей странице в Twitter обнародовал журналист Денис Казанский. Инцидент случился еще в 2013 году, однако о видео вспомнили после того, как грузинский журналист Георгий Габуния выругался матом на Путина в прямом эфире.

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"Кстати, материть Путина и его маму на грузинском ТВ, оказывается, старая традиция. Вот например видео 2013 года. Тогда вроде никто так не переживал, как в этот раз", – прокомментировал видео Казанский.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Путин, я твою маму…": еще один ведущий унизил президента России

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный в Грузии телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави-2" в воскресенье, 7 июля, нецензурно обругал российского президента и его покойных родителей.

"Я хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная... На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты", разразился он.

Грузинская телекомпания "Рустави-2" прекратила вещание после скандала, который разгорелся из-за ругани тележурналиста, а затем возобновила его.

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Персоны
Владимир Путин Денис Казанский
Место
Грузия
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