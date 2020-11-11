Юрист озвучил цель Путина в Нагорном Карабахе и сказал, кого он хочет 'убрать'

План введения миротворцев в Нагорный Карабах был написан в России заранее с целью установить полный контроль над регионом.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал юрист-международник Арам Асрян. "Война не закончится в ближайшее время. Миротворцы будут использоваться для контроля Россией всего региона", – заявил он.

"Во-первых, Нагорный Карабах теперь контролирует не Азербайджан, а Россия. Во-вторых, я убежден, что этот план был написан в России задолго до этого дня. Я убежден, что это план руководства России в партнерстве с президентом Турции Эрдоганом", – заявил эксперт.

Он назвал решение о введении миротворцев судьбоносным для армянского народа. "Мы знаем планы Турции – соединить Азербайджан с Турцией, восстановить великий Туран, Османскую империю и так далее. Эрдоган – это тот лидер, который к этому стремится. Соответственно, гораздо проще это реализовать, если в Карабахе нет армян".

По его оценкам, президент Азербайджана Ильхам Алиев в этой ситуации "очень маленький игрок, не обладающий политической субъектностью".

В свою очередь, премьер Армении Никол Пашинян не устраивает Кремль, и тот хотел бы от него избавиться. "Пашинян старался победить коррупцию, что не нравится России, поскольку она уже несколько лет через своих агентов доит ресурсы Армении. Поэтому это хорошая возможность избавиться от непослушного Пашиняна и посадить послушного человека", – заявил Асрян.

Говоря о настроениях в Армении, он сообщил, что общество разделено. "Есть часть, которая свыклась, но подавляющее большинство армян не согласны. Многие считают это предательством со стороны премьер-министра Армении".

По прогнозам эксперта, война в Нагорном Карабахе не может закончиться скоро хотя бы потому, что, согласно договору, миротворческие силы размещаются на 5 лет с возможностью продления этого срока.

Как писал OBOZREVATEL, 10 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Нагорный Карабах вводятся миротворцы РФ. 11 ноября миротворцы РФ вошли в Армению, далее колонна отправилась в Карабах.