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11 сентября • обновлено в 19:09
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Путин, выводи войска: сосед Украины поставил резкий ультиматум оккупантам РФ

6.2т Читать материал на украинском

Молдова призвала Россию вывести свои оккупационные войска из Приднестровья.

С таким заявлением выступил глава МИД страны Николай Попеску по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в среду, 11 сентября, передает DW.

"Российское военное присутствие в Приднестровском регионе Республики Молдова противоречит закрепленному в конституции нашей страны принципу нейтралитета", – сказал он.

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Также Попеску высказался о вооружении РФ, которое хранится на складах в селе Колбасна. "Эти боеприпасы представляют постоянную угрозу жителям Республики Молдова, а также для региона в целом", – заявил дипломат, призвав Кремль к диалогу.

Николай Попеску и Сергей Лавров

Николай Попеску и Сергей Лавров

Accent TV

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США заявили, что Россия якобы хочет вывести свои войска из Донбасса из-за экономического давления санкций Запада.

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Тема
Конфликт в Приднестровье
Место
Молдова
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ну уж если сам Жо.. тьфу! Попеску сказал, нужно сдаваться.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Всего лишь "резкий"? Не " мощный"? Тогда не считается.
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Похоже эта Попеску очень резкая и мощная, раз рагулям понравилась)
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