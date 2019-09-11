Путин, выводи войска: сосед Украины поставил резкий ультиматум оккупантам РФ

Молдова призвала Россию вывести свои оккупационные войска из Приднестровья.
С таким заявлением выступил глава МИД страны Николай Попеску по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в среду, 11 сентября, передает DW.
"Российское военное присутствие в Приднестровском регионе Республики Молдова противоречит закрепленному в конституции нашей страны принципу нейтралитета", – сказал он.
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Также Попеску высказался о вооружении РФ, которое хранится на складах в селе Колбасна. "Эти боеприпасы представляют постоянную угрозу жителям Республики Молдова, а также для региона в целом", – заявил дипломат, призвав Кремль к диалогу.
Николай Попеску и Сергей Лавров
Accent TV
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США заявили, что Россия якобы хочет вывести свои войска из Донбасса из-за экономического давления санкций Запада.
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