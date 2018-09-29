Путин, выведи войска: страна-друг России выступила с жестким требованием

Премьер Молдовы Павел Филип призвал Россию немедленно начать вывод военных сил из Приднестровья.

Такое заявление прозвучало в ходе его выступления на Генассамблее ООН. Он потребовал от РФ "безоговорочно и безотлагательно возобновить процесс вывода своих вооруженных сил и вооружений", передает Sputnik.

Также премьер поприветствовал включение в актуальную повестку ГА ООН пункта о "Полном выводе иностранных военных сил с территории Республики Молдова".

Он добавил, что Кишинев намерен "определить в формате "5+2" политическое решение затянувшегося конфликта, спровоцированного извне" в восточной части страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты-международники допускают, что Молдова как бывшая страна СССР представляет большой интерес для президента России Владимира Путина. Кремль намерен всеми средствами дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы не допустить ее сближения с Румынией.