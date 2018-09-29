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ПолитикаЭкономика

Путин, выведи войска: страна-друг России выступила с жестким требованием

7.3тЧитать материал на украинском

Премьер Молдовы Павел Филип призвал Россию немедленно начать вывод военных сил из Приднестровья.

Такое заявление прозвучало в ходе его выступления на Генассамблее ООН. Он потребовал от РФ "безоговорочно и безотлагательно возобновить процесс вывода своих вооруженных сил и вооружений", передает Sputnik.

Также премьер поприветствовал включение в актуальную повестку ГА ООН пункта о "Полном выводе иностранных военных сил с территории Республики Молдова".

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Он добавил, что Кишинев намерен "определить в формате "5+2" политическое решение затянувшегося конфликта, спровоцированного извне" в восточной части страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты-международники допускают, что Молдова как бывшая страна СССР представляет большой интерес для президента России Владимира Путина. Кремль намерен всеми средствами дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы не допустить ее сближения с Румынией.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Приднестровье" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Приднестровье
Персона
Владимир Путин
Место
Молдова
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Таких друзей за хуй и в музей,нашли блядь друзей,ничтожная подпиндосная территория,сосущая все че ей в рот не сунут,такая почти как рагулия,только поменьше и поуебищьней.Приднестровцы свое слово уже сказали,миротворцы останутся,пусть отсасывают Филипы с Филимонами.
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0
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Пигин Макс
Пигин Макс
А какое отношение имеет премьер Молдовы к Приднестровью? Такое же как Попрошенко к Крыму.
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3
5
Богдан Олег
Богдан Олег
Пигин Максимка-идиотушка,нужно тренировать единственную извилину.
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1
0
Хорошо Без Лаптей
Хорошо Без Лаптей
Пигин Макс, тебе не понять, одноклеточное существо!
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5
2
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Нихрена Пуйло не выведет, будет врать про ущемление меньшинств и бздеть.. Это же русские, первые пиздуны на весь мир.
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5
4
2 из 3 ответов | показать все
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Yavorskiy Sergey, только фашистская пидораша отрицает ВСЕ предоставленные международные и признание вторжения в Украину в ООН и СОВБЕЗЕ. Хорошо,что мнение лишнехромосомных фашистов никому не интересно. Признание есть,отрицающая сторону продолжат иметь.
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2
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Lavrynenko Yurii, "российская агрессия" - это массовый пиzдёж без каких-либо доказательств.
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2
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