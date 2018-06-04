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Путин вынудил? Евросоюз задумался о единой армии

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Председатель Европарламента Антонио Таяни призвал создать единую армию Евросоюза.

По его словам, единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии, передает DW.

"Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия", - подчеркнул Таяни.

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Он подчеркнул, что сейчас в ЕС есть 28 армий, которые "делают более или менее одно и то же". При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть "активнее и сильнее на международной арене", убежден глава Европарламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО создаст 30-тысячный резерв для оперативного отражения вероятного нападения России.

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Тема
Российская военная угроза
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