Путин вынудил? Евросоюз задумался о единой армии

Председатель Европарламента Антонио Таяни призвал создать единую армию Евросоюза.

По его словам, единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии, передает DW.

"Европе в долгосрочной перспективе нужна собственная армия", - подчеркнул Таяни.

Он подчеркнул, что сейчас в ЕС есть 28 армий, которые "делают более или менее одно и то же". При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть "активнее и сильнее на международной арене", убежден глава Европарламента.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО создаст 30-тысячный резерв для оперативного отражения вероятного нападения России.