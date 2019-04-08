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Путин, введи войска! В Ливии обратились к России за помощью

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В Ливии призвали Россию вмешаться во внутренний военный конфликт страны.

Об этом заявил министр иностранных дел временного правительства на востоке Ливии Абд аль-Хади аль-Хувейж. Дипломат обратился к Москве с просьбой посодействовать процессу примирения между воюющими сторонами, передает "РИА Новости".

"Россия — ключевое государство. Мы желаем... призываем ее оказать покровительство проекту (ливийского. — Ред.) национального примирения, подобно тому, как она оказала покровительство (конгрессу. — Ред.) в Сочи по сирийскому кризису. Мы надеемся, что будет "ливийское Сочи", — заявил аль-Хувейж.

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По его словам, уже сейчас ведется взаимодействие с российским МИД. Министр подчеркнул, что ливийская сторона приветствует роль России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Ливия
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Васильев Александр
Васильев Александр
Придется подхуйлованным задрать пенсионный возраст лет до ста, НДС — до 50% и ввести налог на воздух, ягель сныть и репу.
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Ну что, кацапчики! Готовьтесь подыхать в Ливии за интересы вашей Путятишны!!!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Какая нибудь страна мира...обращается к стране животных???)))
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