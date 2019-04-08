Путин, введи войска! В Ливии обратились к России за помощью

В Ливии призвали Россию вмешаться во внутренний военный конфликт страны.

Об этом заявил министр иностранных дел временного правительства на востоке Ливии Абд аль-Хади аль-Хувейж. Дипломат обратился к Москве с просьбой посодействовать процессу примирения между воюющими сторонами, передает "РИА Новости".

"Россия — ключевое государство. Мы желаем... призываем ее оказать покровительство проекту (ливийского. — Ред.) национального примирения, подобно тому, как она оказала покровительство (конгрессу. — Ред.) в Сочи по сирийскому кризису. Мы надеемся, что будет "ливийское Сочи", — заявил аль-Хувейж.

По его словам, уже сейчас ведется взаимодействие с российским МИД. Министр подчеркнул, что ливийская сторона приветствует роль России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Война в Ливии вспыхнула с новой силой. Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара развернула наступление на Триполи. Под ее контролем находится часть городов, окружающих столицу.

В Ливии в результате обострения вооруженного конфликта по меньшей мере 21 человек погиб, 27 были ранены.

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) сообщило, что временно выводит свой контингент из Ливии из соображений безопасности.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!