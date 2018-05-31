"Путин, введи войска!" Россия нацелилась на новый регион

Россия, которая развязала войну на Донбассе и аннексировала украинский Крым, начала расширять влияние на африканском континенте. Если ранее было известно об активности в Судане, Анголе, Мозамбике и Нигерии, то с начала 2018 года Москва переключилась на новый "очаг напряженности" - Центральноафриканскую Республику.

Об этом идет речь в статье Neue Zürcher Zeitung, перевод которой опубликовала Инопресса. По информации издания, Кремль получил разрешение поставлять в кризисный регион оружие и боеприпасы "для находящейся в упадке армии". Однако вместе с оружием отправил в столицу ЦАР пятерых военных и 170 "гражданских инструкторов".

"В случае с мнимыми инструкторами речь, очевидно, частично идет о членах частных военных компаний Sewa Security Services и Wagner PMC (ЧВК "Вагнер". - Ред.), которые уже участвовали в конфликтах в Сирии и в Украине", - пишет автор.

ЧВК "Вагнер" ИА REX

Это стало возможным благодаря тому, что Франция отозвала войска из ЦАР в конце 2016 года, оставила там вакуум безопасности. Теперь он заполняется Россией, поскольку на собственную армию местное правительство положиться не может.

"Центральноафриканская Республика располагает многочисленными полезными ископаемыми: алмазы, золото, платина, уран и нефть. Как и в других африканских странах, за военным участием России следует и экономическая активность. Особенно активны такие компании, как "Газпром" и "Роснефть" (энергетика), "РУСАЛ" (рудники), "Росатом" (ядерные реакторы) и "Росэксимбанк", - говорится в статье.

По информации Neue Zürcher Zeitung, на данный момент в ЦАР находятся 1400 вооруженных россиян. Деятельность ведут и эксперты по дезинформации, которые занимаются антифранцузской пропагандой.

"Многие из тех, кто занимает сегодня в Африке руководящие должности, в свое время получали образование в СССР. Россия во многих регионах извлекает выгоду из своего антиколониального, антизападного имиджа из времен холодной войны. В Центральноафриканской Республике, стране с большой неприязнью как к французам, так и к ООН, такая идеология освобождения, какой бы фальшивой она ни была, является ценным ресурсом", - констатирует автор.

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