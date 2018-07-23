"Путин, введи войска!" Еще одна страна призвала Россию развязать войну

Председатель Верховного политического совета Йемена Махди Аль-Машат обратился к главе России Владимиру Путину с просьбой посодействовать прекращению в стране гражданской войны.

Как передает "Лента.ру", лидер хуситов (шиитских повстанцев) попросил РФ "использовать свое международное влияние для прекращения агрессии" и снятия блокады Йемена, введенной коалицией суннитских государств.

Также он попросил Путина восстановить безопасность и стабильность в стране.

Накануне йеменские повстанцы-хуситы также направили письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, попросив его вмешаться в войну и сыграть "важную, заметную политическую роль в установлении мира".

Напомним, война в Йемене между хуситами и правительственными войсками началась 2014 года.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о серьезных проблемах Путина на Донбассе.