Путин введет войска в Кыргызстан? Названо условие

События в Кыргызстане, где спецназ пытался задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева – указание на то, что в стране столкнулись интересы ряда главных региональных держав.

Россия может пойти на военное вмешательство в конфликт при одном условии. Такое мнение OBOZREVATEL высказал российский адвокат Марк Фейгин.

"То, что происходит в Кыргызстане, в геополитическом смысле – это столкновение интересов ряда главных региональных держав, прежде всего, Китая и России. Кроме того, в Кыргызстане располагается американская военно-воздушная база, которая обеспечивала транзит грузов в Афганистан. У России там тоже есть базы. Можно себе представить, какие интересы там завязаны", – пояснил он.

Владимир Путин, Алмазбек Атамбаев в ноябре 2017 года Официальный сайт президента РФ

Адвокат также напомнил о том, что попытки смещения президентов Кыргызстана уже были, причем, две предыдущие увенчались успехом. "Первый президент Акаев живет в России. Бакиев, по-видимому, продолжает жить в Беларуси, но в любом случае в зоне контроля Москвы".

Фейгин также предположил, что недавний визит Атамбаева к президенту РФ Путину мог быть связан с желанием получить определенные гарантии на случай его ареста и отстранения от власти.

"Вопрос в том, Атамбаева арестуют или не арестуют. Но эта проблема останется, потому что Кыргызстан трясет и лихорадит", – убежден адвокат.

По его оценкам, Россия может пойти на военное вмешательство в дела Кыргызстана при одном условии: "Если Путин увидит, что Кыргызстан окончательно выходит из зоны его контроля под Пекин или Вашингтон, то, конечно, вмешательство будет. Эта опасность может заставить его предпринять резкие действия".

Как писал OBOZREVATEL, в киргизском селе Кой-Таш спецназ штурмовал дом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с целью его задержания за ряд тяжких преступлений. Его сторонники смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников. Во время штурма погиб 22-летний спецназовец. Вооруженные силы Кыргызстана переведены в усиленный режим несения службы.

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