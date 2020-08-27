Путин впервые отреагировал на протесты в Беларуси: готов отправить силовиков

Президент России Владимир Путин заявил, что сформировал резерв из правоохранителей, который готов отправить в Беларусь в случае необходимости.

Своими планами российский лидер поделился в интервью пропагандистскому каналу "Россия 24". Вместе с тем, он отметил, что надеется на мирное решение проблемы протестов в соседнем государстве.

"Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой".

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Россия якобы ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы, которые якобы хотят влиять на процессы в Беларуси.

"Но нам безусловно небезразлично, что там происходит. Это очень близкая, а, может быть, и самая близкая к нам страна", – сказал глава страны-агрессора.

Вместе с тем, Путин отметил, что власть Беларуси не может игнорировать массовое недовольство общественности. В то же время он попытался заступиться за Александра Лукашенко, который занимал пост президента своей страны пять сроков подряд.

"Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться. Но президент Беларуси ведь заявил о готовности провести конституционную реформу, содействовать проведению новых выборов. Но ведь конституционный суд вынес решение, что действия каких-то сторонних органов, которые пытаются перехватить власть, совершенно недопустимы", – возмутился Путин.

Напомним, легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

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