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10 декабря • обновлено в 09:01
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Путин возил на встречу с Зеленским "теневого переговорщика": фотофакт

2.8т
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Президент России Владимир Путин взял с собой на "нормандский саммит" в Париж 9 декабря своего помощника и куратора по Донбассу Владислава Суркова в качестве так называемого теневого переговорщика.

Примечательно, что не помешало ему попасть на встречу даже то, что он находится под санкциями ЕС. На это обратили внимание в Telegram-канале "Кстати".

"Сегодня звездный час Суркова – все его конкуренты вне повестки. Очевидно, что сейчас он полноценный теневой участник переговоров", – подчеркнули в сообщении.

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Владислав Сурков на "нормандском саммите" в Париже

Владислав Сурков на "нормандском саммите" в Париже

Telegram-канал "Кстати"

Там также отметили, что для возможности поприсутствовать на встрече лидеров "нормандской четверки" Суркову удалось потеснить своих предшественников-кураторов "Л/ДНР" – ныне вице-премьер-министра РФ Дмитрия Козака, а также заместителя министра экономического развития России Михаила Бабыча. И, как видно с фото, помошник Путина этому весьма рад.

Как сообщал OBOZREVATEL, куратор РФ по Донбассу Владислав Сурков неожиданно появился на "нормандском саммите" в Париже. Он присутствовал в зале переговоров и сидел сзади российского президента вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Автор
Дина Баронова
Персоны
Владимир Путин Владислав Сурков
Место
Франция Париж
Тег
нормандский формат
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Путен без своей собаченки из дому не выходит
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
подписав Минск, Порошенко подписал капитуляцию, условия капитуляции надо выполнять.... а кто не выполняет условия капитуляции, того наказывают... такова жизнь... такшо выбор за вами... или выполняйте, или государство Украина перестанет существовать...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Zhikharev Dmitry, нах..й иди.
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