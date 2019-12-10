Путин возил на встречу с Зеленским "теневого переговорщика": фотофакт

Президент России Владимир Путин взял с собой на "нормандский саммит" в Париж 9 декабря своего помощника и куратора по Донбассу Владислава Суркова в качестве так называемого теневого переговорщика.

Примечательно, что не помешало ему попасть на встречу даже то, что он находится под санкциями ЕС. На это обратили внимание в Telegram-канале "Кстати".

"Сегодня звездный час Суркова – все его конкуренты вне повестки. Очевидно, что сейчас он полноценный теневой участник переговоров", – подчеркнули в сообщении.

Владислав Сурков на "нормандском саммите" в Париже Telegram-канал "Кстати"

Там также отметили, что для возможности поприсутствовать на встрече лидеров "нормандской четверки" Суркову удалось потеснить своих предшественников-кураторов "Л/ДНР" – ныне вице-премьер-министра РФ Дмитрия Козака, а также заместителя министра экономического развития России Михаила Бабыча. И, как видно с фото, помошник Путина этому весьма рад.

Как сообщал OBOZREVATEL, куратор РФ по Донбассу Владислав Сурков неожиданно появился на "нормандском саммите" в Париже. Он присутствовал в зале переговоров и сидел сзади российского президента вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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