Путин воспользуется: в США назвали новую цель России в Европе

Война с Россией - весьма вероятный сценарий, поэтому Пентегон должен разработать на этот случай детальный план. Следующей целью может стать Балтика.

Об этом заявил бывший министр обороны США Эштон Картер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает "Лента.ру".

"Нам нужно быть готовыми не только к кибератакам, но и к вторжению "зеленых человечков", к примеру, в Балтию, где Россия может использовать национальные меньшинства. Стратегия реакции нужна как США, так и НАТО", — сказал он.

По мнению Картера, последние 25 лет Запад не считал Россию военным противником, но сейчас ситуация коренным образом изменилась.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в США спрогнозировали, какой была бы война с Россией.