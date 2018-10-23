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Путин внезапно захотел встретиться с Трампом: озвучена дата

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Глава России Владимир Путин намерен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

С таким предложением он выступил во время переговоров с помощником американского лидера Джоном Болтоном.

Путин хочет, чтобы встреча с Трампом прошла 11 ноября в Париже на мероприятии в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

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Напомним, предыдущий раз Путин и Трамп проводили переговоры 16 июля в Финляндии.

Трамп и Путин

Трамп и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины.

Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
Россия
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СТАЛАГ МИТИН
СТАЛАГ МИТИН
)(уйла все дружно обоссут во Франции. Зря плешивый педофил туда едет позориться.
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1
0
Стец Богдан
Стец Богдан
США розмістять ракети в Україні від Харкова до Волині після виходу з договору. От ...уйло й панікує.
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3
1
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Не правильно пишите, нужно вот так. - Путин вызвал на ковер Трампа, озвучена дата.
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6
6
2 из 4 ответов | показать все
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Воронов Евгений, аааа... то путен будет у Трампушки на кавре отсасывать? любит комфорт, аль коленки простудить боится?
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3
2
Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Воронов Евгений, ага, вызвал. Трамп — не Обама, может и на ковре насрать. Прямо в Кремле.
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