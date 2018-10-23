Путин внезапно захотел встретиться с Трампом: озвучена дата

Глава России Владимир Путин намерен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

С таким предложением он выступил во время переговоров с помощником американского лидера Джоном Болтоном.

Путин хочет, чтобы встреча с Трампом прошла 11 ноября в Париже на мероприятии в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

Напомним, предыдущий раз Путин и Трамп проводили переговоры 16 июля в Финляндии.

Трамп и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины.