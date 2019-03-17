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Путин внезапно собрался улететь в Крым: в чем дело

3.2тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин собрался посетить аннексированный Крым и Севастополь 18 марта.

По данным пресс-службы Кремля, российский лидер будет участвовать в "торжествах", посвященных пятой годовщине захвата полуострова.

"Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани. В Севастополе президент осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годов и 1941-1944 годов "Малахов курган", – сказано в сообщении.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Пресс-служба Кремля

Путин также планирует встретиться "с представителями общественности" полуострова во время мероприятий в честь незаконного так называемого референдума.

Кака сообщал OBOZREVATEL, в Крым также собрались поехать главари "Л/ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, чтобы успеть "на поклон" к Путину. По некоторым данным, террористы собираются представить предложения по Донбассу.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А вот главари украины ссат в Крым ехать))))) Хотя странно,ведь весь Крым очень хочет вернуться в украину, почему бы порошенко не приехать, поддержать Крымчан?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Мощный протест МИД Украины поставит его на место.
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andrei andrei
andrei andrei
Че вы хохлы возбудились то?
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