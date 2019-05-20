Путин внезапно помиловал украинца: кто он

Президент России Владимир Путин помиловал осужденного за кражу украинца, а также троих россиян.

Соответствующие указы опубликованы пресс-службой. Согласно документам, с гражданина Украины Сергея Гладкобородова российский глава снял судимость.

Другие помилованные – Жанна Саламатина, Гайникамал Аюпова и Владилен Литвинов.

Владимир Путин Пресс-служба президента РФ

Как пишет РАПСИ, украинец Гладкобородов уже отбыл наказание за кражу мобильного телефона с причинением значительного ущерба потерпевшему (п. "в", "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Сейчас он живет в Харькове и из-за судимости не мог въехать в Росиию для ухода за своей тяжело больной матерью.

Скриншот

Скриншот указа о помиловании украинца

Ветерана труда Литвинова суд приговорил в 2017 году к трем годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК). По версии следствия, он в 2016 году поссорился с женой, за которой ухаживал в течение 14 лет, и убил ее.

Пенсионерка Аюпова была приговорена к шести годам и трем месяцам лишения свободы за убийство сожителя (ч. 1 ст. 105 УК). Она нанесла ему как минимум четыре удара поленом по голове и явилась в правоохранительные органы с повинной.

Саламатину в прошлом году приговорили к четырем годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. "а", "б", ч. 3 ст. 228-1 УК). На момент совершения преступления она была несовершеннолетней. Следствие посчитало, что она вместе со знакомым решили продавать наркотики, однако их задержали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российских тюрьмах и СИЗО находится более 80 украинских политзаключенных.

Недавно один из них – Владимир Балух – сообщил об ухудшении состояния своего здоровья.

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