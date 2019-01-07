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Путин виновен: Россия лишилась поддержки Германии в ''ракетном'' споре с США

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Германия поддержала НАТО касательно того, что Россия нарушает Договор о ракетах средней и малой дальности.

Об этом рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге 7 января, уточнив, что ответственность за возможное расторжение соглашения лежит на Москве.

"Наша позиция заключается в следующем: мы считаем этот договор важным элементом безопасности в Европе последних десятилетий. Мы поддерживаем этот договор и, разумеется, его соблюдение. Среди стран-членов НАТО есть общая, коллективная уверенность в том, что своей новой ракетной системой Россия длительное время нарушала Договор", – отметил он.

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Зайберт напомнил, что у РФ есть 60 дней для необходимых шагов, которые смогут доказать ее приверженность договору.

Штеффен Зайберт

Штеффен Зайберт

Bundesregierung

"Россия должна в рамках предоставленного ей срока посредством конструктивных действий, объяснений, инициатив доказать, что она намерена вернуться к верности договоренностям", – подчеркнул Зайберт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в октябре президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.

  • В России ответили, что у США нет доказательств нарушения РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

  • В декабре страны НАТО выдвинули Путину ультиматум, заявив, что у России есть 60 дней, чтобы вернуться к выполнению договора, иначе США выйдут из ДРСМД.

  • 4 января генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что Москве дали последний шанс.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Германия
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