Путин виновен: Россия лишилась поддержки Германии в ''ракетном'' споре с США

Германия поддержала НАТО касательно того, что Россия нарушает Договор о ракетах средней и малой дальности.
Об этом рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге 7 января, уточнив, что ответственность за возможное расторжение соглашения лежит на Москве.
"Наша позиция заключается в следующем: мы считаем этот договор важным элементом безопасности в Европе последних десятилетий. Мы поддерживаем этот договор и, разумеется, его соблюдение. Среди стран-членов НАТО есть общая, коллективная уверенность в том, что своей новой ракетной системой Россия длительное время нарушала Договор", – отметил он.
Зайберт напомнил, что у РФ есть 60 дней для необходимых шагов, которые смогут доказать ее приверженность договору.
Штеффен Зайберт
Bundesregierung
"Россия должна в рамках предоставленного ей срока посредством конструктивных действий, объяснений, инициатив доказать, что она намерена вернуться к верности договоренностям", – подчеркнул Зайберт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в октябре президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты.
В России ответили, что у США нет доказательств нарушения РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В декабре страны НАТО выдвинули Путину ультиматум, заявив, что у России есть 60 дней, чтобы вернуться к выполнению договора, иначе США выйдут из ДРСМД.
4 января генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что Москве дали последний шанс.
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