Путин в последний момент передумал ехать на инаугурацию на российском авто

Президент России Владимир Путин не поедет на инаугурацию 7 мая на отечественном лимузине с названием "Кортеж", который и создавался для этого мероприятия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, близкие к организации данного события. Отмечается, что якобы на таком решении настоял режиссер.

"Вопрос о том, чтобы представить лимузин именно на инаугурации 7 мая был уже решен, но позже режиссер церемонии якобы предложил отказаться от этой идеи", - говорится в публикации.

Скриншот с видео Российский лимузин для Путина

Интересно, что на все свои предыдущие инаугурации Владимир Путин приезжал также не на отечественных машинах, а на автомобиле Mercedes Pullman.

Как сообщал "Обозреватель", в рамках импортозамещения в Российской Федерации завершили работу над прототипом лимузина для Владимира Путина.

Президентский автомобиль под названием "Кортеж" подвергли испытаниям на прочность. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, результаты краш-теста оказались положительными.