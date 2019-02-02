|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Путин в ответ Трампу разорвал ядерную сделку с США: что будет дальше

3.3тЧитать материал на украинском

Россия зеркально ответит на приостановку Вашингтоном участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. По его словам, участие в гонке не предполагается, передает "РИА Новости".

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем", — подчеркнул глава российского государства.

Владимир Путин

Владимир Путин

Новости
Ракетная сделка с Путиным: Трамп сделал тревожное заявление

При этом Путин подчеркнул, что несмотря на принятие ответных мер, Россия не должна и не будет втягиваться в гонку вооружений.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США нарушают ДРСМД.

"Нас тревожит и подход Соединенных Штатов к выполнению своих обязательств по такому универсальному договору, как Договор о нераспространении ядерного оружия, потому что, несмотря на наши многочисленные напоминания, Соединенные Штаты в рамках НАТО допускают серьезные нарушения этого Договора", – утверждает чиновник.

Путин также поручил наблюдать за тем, что будет происходить и докладывать предложения по реакции России на эти события.

"Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
15
14
Смешно
3
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Что как то не до конца процитировали. Путин ещё сказал ,что размещать ракеты средней и малой дальности , Россия будет только в ответ на размещение подобных систем США.в конкретных регионах
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Булах Петр
Булах Петр
Врагам назло-собі на капость. Нє, ну каци! Як це: "Не будем втягиваться в гонку вооружений" А если партия скажет-Надо! Так же ж ніззя! Ви ж не можете допустити, шоб якісь нікчємні піндоси обійшли вас на повороті. Вам срочно надо втянуться в цю гонку. Ви виграєте. Я у вас вірю. Вам же сам Кісєль казав, шо ви перетворите увсіх у ядєрний пєпєл
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Было бы за что гонятся) Дошло наконец что такие гонки ему не по зубам.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
2 из 3 ответов | показать все
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Poroshenko Petro, 10 долетит ,а 32 доплывут )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
минин евген
минин евген
ПНХ ПТН, ну чё, пукин будет лично ракеты надувать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги