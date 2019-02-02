Путин в ответ Трампу разорвал ядерную сделку с США: что будет дальше

Россия зеркально ответит на приостановку Вашингтоном участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. По его словам, участие в гонке не предполагается, передает "РИА Новости".

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем", — подчеркнул глава российского государства.

Владимир Путин

При этом Путин подчеркнул, что несмотря на принятие ответных мер, Россия не должна и не будет втягиваться в гонку вооружений.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США нарушают ДРСМД.

"Нас тревожит и подход Соединенных Штатов к выполнению своих обязательств по такому универсальному договору, как Договор о нераспространении ядерного оружия, потому что, несмотря на наши многочисленные напоминания, Соединенные Штаты в рамках НАТО допускают серьезные нарушения этого Договора", – утверждает чиновник.

Путин также поручил наблюдать за тем, что будет происходить и докладывать предложения по реакции России на эти события.

"Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Страны Альянса уже распространили заявление о невыполнении Россией ультиматума США. НАТО возложил на Москву всю ответственность за одностороннее решение Вашингтона.

В Государственной Думе РФ сообщили, что, в отличие от Соединенных Штатов, якобы придерживались всех пунктов договора, а также разразились громкой угрозой в адрес Европы.

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