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Путин - узурпатор: в России умер политик, обвинивший президента РФ

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15 января в России умер общественный и политический деятель Виктор Анпилов, который ранее назвал президента РФ Владимира Путина узурпатором.

Об этом говорится на его странице в Facebook.

"Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов", – сказано в сообщении.

Политику было 72 года. К тексту добавили строчки из стихотворения испанского кинорежиссера Тито Фернандеса.

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"Одного из кандидатов в президенты Владимира Путина нужно привлечь за узурпацию власти, как гласит конституция", - сказал Анпилов 12 января 2018 года.

Политик родился 2 октября 1945 года в селе Красная Глина Краснодарского края. В 1973 году закончил факультет журналистики МГУ. После окончания был переводчиком в Высшей комсомольской школе, работал на Кубе в министерстве торгового флота. В России работал в районных газетах Подмосковья.

В 1990 году был избран депутатом Моссовета от 401-го Солнцевского избирательного округа Москвы. Был активным участником и организатором акций протеста против экс-президента России Бориса Ельцина в 1992-1993 годах. Анпилов участвовал в политическом конфликте осенью 1993 года. В противостоянии Бориса Ельцина и Верховного Совета России политик поддержал совет, за что был арестован 7 октября 1993 года. В феврале 1994 года он был освобожден из следственного изолятора решением Госдумы.

В 2006—2007 годах принимал участие в митингах движения "Другая Россия". В 2012 году был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Жириновского.

Как сообщал "Обозреватель", 14 января скончался журналист телеканала "Эспресо" Дмитрий Гомон.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
политика
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