Путин уверен, что Лукашенко не сместят – Bloomberg

Президент России Владимир Путин считает, что оппозиционным силам в Беларуси не удастся сместить Александра Лукашенко, который занимал пост президента страны пять сроков подряд.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на пять разных собеседников в Кремле.

Источники утверждали, что российское руководство озадачено масштабами протестов в Беларуси. Однако в Кремле уверены, что оппозиции не удастся сместить Лукашенко.

Собеседники отметили, что хоть Лукашенко и не доверяют в Москве, но Кремль не может смириться с приходом оппозиции к власти в результате уличных протестов. Поэтому Россия поддержит Лукашенко, одновременно поощряя шаги к возможной передаче власти, пишет Bloomberg.

Напомним, что 13 сентября в Минске и других городах Беларуси прошли "Марши героев" против действующих властей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко сказал, что его свержение будет иметь разрушительные последствия.

Добавим, что журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему Владимир Путин ненавидит "умного мужика" Александра Лукашенко.

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