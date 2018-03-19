Путин установил абсолютный рекорд на выборах президента России с 1991 года

Действующий глава России Владимир Путин продолжает лидировать на президентских выборах, набирая, по данным ЦИК, 76,12% голосов по итогам обработки 75,95% бюллетеней.

На втором месте Павел Грудинин - 12,39%, у Владимира Жириновского - 6,01%, а Ксения Собчак получает 1,51%.

Таким образом Путин идет на абсолютный рекорд по количеству голосов, учитывая результаты предыдущих выборов. В 2000 году он получил 52,90%, в 2004 - 71,31%, в 2012 - 63,60% голосов избирателей.

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