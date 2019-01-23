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''Путин – царь дезинформации'': яркая акция во Франции разозлила топ-пропагандистку Кремля

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Главная пропагандистка России Маргарита Симоньян возмутилась из-за того, что на французском телевидении детей учили отличать правдивые новости от российских фейков.

Кроме того, подрастающему поколению объясняли, как СМИ в Российской Федерации работают на интересы ее главы Владимира Путина. Бурным недовольством по этому поводу Симоньян поделилась на личном Telegram-канале.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Во Франции на государственном французском телевидении, в образовательной программе детей учат тому, что "Владимир Путин — царь дезинформации", а "Россия — гигантская фабрика по производству фейковых новостей". Веселенькая студия, смахивающий на Макрона ведущий и интересные задания для малолетних участников", — написала она в посте с негодованием.

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Кроме того, Симоньян обратила внимание на такие яркие фразы из уст детей, как "RT говорит то, что Путин хочет услышать" и "Путин заставляет хорошо отзываться о правительстве".

Кроме того, в сюжете 15-летний подросток рассказал о том, что президент страны-агрессора отправляет оппозиционеров в тюрьмы, а современная Россия на деле не отличается от России 1991-1992 годов.

"Затем эти же дети читают куски из наших статей и статей Le Monde — и те, и другие о Навальном и протестах. Один из ребят говорит: "Статьи написаны по-разному, потому что одна статья из России, где все напрямую контролируется Путиным, в то время как другая — это Le Monde, а Le Monde Путин вообще не контролирует". Затем детям дают задание создать профиль Путина в Twitter, и они пишут первый твит "I love fake news" (Я люблю фейковые новости). Дивный новый мир", — раздраженно прокомментировал увиденный сюжет Симоньян, пообещав со временем выложить его в широкий доступ.

Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир ПутинМаргарита Симоньян
Место
Франция
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