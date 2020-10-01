Путин, Трамп и Макрон выступили с заявлением по Нагорному Карабаху

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
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  • Лидеры трех стран подчеркнули, что осуждают эскалацию

  • Они призвали Азербайджан и Армению вернуться к переговорам

  • Также президенты России, США и Франции потребовали прекратить боевые действия

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон осудили войну в Нагорном Карабахе

Президенты России, Соединенных Штатов Америки и Франции озвучили совместную позицию по поводу военного конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе.

Их заявление опубликовали на официальном сайте президента Российской Федерации, с уточнением, что все трое политиков представляют страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ. В частности, Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон заверили, что осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

"Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", – сказано в заявлении.

Конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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