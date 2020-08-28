Путин такой же враг белорусов, как Лукашенко, – Портников

Беларусь продолжает жить иллюзиями и не понимает, что президент России Владимир Путин несет такую же угрозу, как и Александр Лукашенко, который возглавлял свою страну пять сроков подряд.

Как написал в статье для "Грани.Ру" украинский журналист Виталий Портников, об этом свидетельствует заявление нобелевского лауреата, писательницы Светланы Алексиевич. Она предложила, чтобы к разрешению белорусского кризиса привлекли Путина.

"Светлану Алексиевич трудно назвать наивным человеком. И все же даже она остается в плену иллюзий, свойственных большой части белорусского общества. Иллюзий, которые на протяжении трех десятилетий не дают белорусам возможности приступить к строительству собственного государства".

"Которые сохраняют Беларусь в роли российского лимитрофа, страны, которая вот-вот исчезнет с политической карты мира, войдет в Россию областями – как в свое время Владимир Путин предлагал Александру Лукашенко. А вместе с Беларусью должен исчезнуть и белорусский народ, который просто станет частью русского народа", – добавил Портников.

По словам журналиста, это вполне простые и ясные планы Москвы. И их демонстрацией является максимально быстрое устранение с должности главы Белорусской православной церкви, который усомнился в победе Лукашенко на выборах и поддержал протестующих.

"Это демонстрирует, что после поглощения Беларуси так будут менять и руководителей республики – если она вообще сохранится. Любой, кто вспомнит о белорусском суверенитете или хотя бы об отличиях белорусов от русских, будет смещен в два счета. И это вовсе не политическая фантастика. Это реальные планы", – уверен Портников.

"После Крыма, после Донбасса у белорусов не должно было остаться сомнений относительно намерений Кремля по отношению к их стране. Но, как видим, сомнения остаются. И остаются иллюзии. И нет понимания самого главного – что Владимир Путин такой же враг белорусского народа и его государственности, как и Александр Лукашенко".

Подытоживая, журналист отметил, что единственное желание Лукашенко – это сохранить власть. Что касается Путина, то ему нужно не только сохранить власть в России, но и поглотить соседние государства.

"Поэтому Путин никак не может быть ни союзником, ни даже посредником для белорусских оппозиционеров. И другом белорусского народа он тоже быть не может. Потому что такого народа для него не существует", – резюмировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

украинский журналист Павел Казарин заявил, что даже если сейчас протесты в Беларуси не имеют проевропейских настроений, со временем страна полностью повторит путь Украины.

Ведь Россия не позволит выйти со своей орбиты влияния еще одной стране. Именно это и заставит белорусов изменить вектор развития и забыть миф о "братских народах".

Напомним, легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

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