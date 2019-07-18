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"Путин сядет за стол!" У Зеленского заявили о желании начать диалог с главой РФ

1.4т Читать материал на украинском

Офис президента Украины надеется выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Там уверены, что смогут убедить главу РФ Владимира Путина урегулировать конфликт на Донбассе.

Такое заявление сделал первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир в интервью LB.ua. "Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны! Много уже говорилось о прекращении стрельбы, отводе войск, но главное – нужно начать говорить. Мы ищем возможность сейчас выйти на разговор на равных", – сказал он.

По его мнению, Путин думает о своей стране и хотел бы выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой.

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Владимир Зеленский и Владимир Путин

"Я убежден, что мы готовы на переговоры. Верю, приложим все силы для того, чтобы убедить его, и на 70% уверен в их успешном исходе... Вы знаете, Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен. У нас есть уверенность, что мы добъемся этих переговоров, что он сядет с нами за стол", – подчеркнул Шефир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что международные партнеры Украины были против того, чтобы президент Владимир Зеленский лично общался с главой РФ Владимиром Путиным. Однако, глава Украины все равно позвонил ему.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Сергей Шефир
Место
Украина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Путин такой человек, который, по-моему, никому ничего не должен.....так если так,то может Зеля смело он послать..
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Пигин Макс
Пигин Макс
Я так понимаю, что и этой власти нафиг не нужно прекращение войны. Видимо и Зеленский стоит на довольствии США. Тем хуже для Украины...
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Пигин Макс, Он всё делает так как ему прикажут...Я так думаю Путин и Трамп уже приняли решение..Этому дурачку остаётся только исполнять
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
ситуация с придурками матросами один в один как с Гринписом)))))Отсидели...теперь 7 лет заикаются и за 100 км обходят российские суда в океане)))))))))))))))))))
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