Что продемонстрировали последние недели российской общественности?
Да нет. Не тоталитаризм власти и закручивание гаек. Отнюдь: резьба сорвана и Режим не знает куда крутить дальше, продолжая разламывать эту несчастную, ржавую железяку.
Последние недели показали полное бессилие и абсолютную импотенцию Путинской системы. В реальном мире она больше не способна ни на что, от слова совсем. Существовать же лишь в уютном мире пропаганды- не выйдет по ряду объективных и субъективных причин.
В пропагандистских мечтах РФ сбивает западные самолёты и топит корабли- в реальном выражает обеспокоенность и "не хочет развязывать Третью Мировую войну";
Уничтожает Telegram, ужесточает законы Яровой- ничего не получается, все продолжают пользоваться, ехидно посмеиваясь и тролля...
Этот список можно продолжать бесконечно, но тенденция на лицо. Путин, заигравшись пропагандой, сам же стал её жертвой. Капкан поймал охотника, крючок зацепился за рыбака. Разница мультфильмов с ракетами и реальности с падающими спутниками больше не видна.
Диктатор стал клоуном, но продолжает строить страшные гримасы, вызывающие лишь смех.
Закономерный итог для насильщика чемоданов, возомнившего себя то ли царём, то ли и вовсе богом Олимпа...
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