Что продемонстрировали последние недели российской общественности?

Да нет. Не тоталитаризм власти и закручивание гаек. Отнюдь: резьба сорвана и Режим не знает куда крутить дальше, продолжая разламывать эту несчастную, ржавую железяку.

Последние недели показали полное бессилие и абсолютную импотенцию Путинской системы. В реальном мире она больше не способна ни на что, от слова совсем. Существовать же лишь в уютном мире пропаганды- не выйдет по ряду объективных и субъективных причин.

В пропагандистских мечтах РФ сбивает западные самолёты и топит корабли- в реальном выражает обеспокоенность и "не хочет развязывать Третью Мировую войну";

Уничтожает Telegram, ужесточает законы Яровой- ничего не получается, все продолжают пользоваться, ехидно посмеиваясь и тролля...

Новости Мир наконец осознал угрозу от Кремля

Этот список можно продолжать бесконечно, но тенденция на лицо. Путин, заигравшись пропагандой, сам же стал её жертвой. Капкан поймал охотника, крючок зацепился за рыбака. Разница мультфильмов с ракетами и реальности с падающими спутниками больше не видна.

Диктатор стал клоуном, но продолжает строить страшные гримасы, вызывающие лишь смех.

Закономерный итог для насильщика чемоданов, возомнившего себя то ли царём, то ли и вовсе богом Олимпа...