Второй после Меркель: Путин внезапно получил рекордную поддержку в Германии

В Германии канцлера Ангелу Меркель и президента России Владимира Путина назвали главными политиками 2019 года.

Соответствующий результат показал опрос института YouGov среди граждан ФРГ, пишет Welt am Sonntag.

Большинство немцев по-прежнему считают Меркель политиком, который лучше всех сможет справиться с глобальными вызовами во внешней политике в 2020 году. Хотя политическая карьера канцлера подходит к концу, "главной" ее считают 22 процента граждан.

Путин получил рекордную поддержку в Германии РБК

Поддержка потенциального преемника Меркель, министра обороны и начальника ХДС Аннегрета Крампа-Карренбауэра составляет всего три процента.

Примечательно, что Меркель не намного опередила Путина (20 процентов), президента Франции Эммануэля Макрона (19 процентов) и лидера США Дональда Трампа (16 процентов). Замыкает пятёрку самых влиятельных политиков, по мнению жителей Германии, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еще 29 процентов немцев не доверяют никому из политиков в решении глобальных проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, результаты опроса также показали, что Трампа воспринимают в Германии как более серьезную угрозу для мира во всем мире, чем Путина или северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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