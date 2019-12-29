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29 декабря • обновлено в 15:13
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Второй после Меркель: Путин внезапно получил рекордную поддержку в Германии

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В Германии канцлера Ангелу Меркель и президента России Владимира Путина назвали главными политиками 2019 года.

Соответствующий результат показал опрос института YouGov среди граждан ФРГ, пишет Welt am Sonntag.

Большинство немцев по-прежнему считают Меркель политиком, который лучше всех сможет справиться с глобальными вызовами во внешней политике в 2020 году. Хотя политическая карьера канцлера подходит к концу, "главной" ее считают 22 процента граждан.

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Путин получил рекордную поддержку в Германии

Путин получил рекордную поддержку в Германии

РБК

Поддержка потенциального преемника Меркель, министра обороны и начальника ХДС Аннегрета Крампа-Карренбауэра составляет всего три процента.

Примечательно, что Меркель не намного опередила Путина (20 процентов), президента Франции Эммануэля Макрона (19 процентов) и лидера США Дональда Трампа (16 процентов). Замыкает пятёрку самых влиятельных политиков, по мнению жителей Германии, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еще 29 процентов немцев не доверяют никому из политиков в решении глобальных проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, результаты опроса также показали, что Трампа воспринимают в Германии как более серьезную угрозу для мира во всем мире, чем Путина или северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Эммануэль Макрон Дональд Трамп Ангела Меркель Владимир Путин
Место
Германия
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Внезапно было бы если зеленского назвали а так ничего внезапного)
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