Путин стал героем карикатуры из-за слухов о третьей дочери

Известный художник Сергей Елкин опубликовал карикатуру, связанную со слухами о внебрачной дочери президента России Владимира Путина.

Изображение он разместил в своем Telegram-канале. На картинке Путин с цветочком размышляет о том, что всем дочерям нужны только деньги.

Карикатура на Путина Telegram Елкина

Напомним, что российские журналисты выяснили, что у Путина была любовница Светлана Кривоногих, которая якобы родила ему дочь Елизавету. Оказалось, что предполагаемая дочь очень похожа на главу РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские журналисты нашли у президента РФ Владимира Путина еще одну дочь – Елизавету, которая родилась в 2003 году. Ее матерью является Светлана Кривоногих, которая познакомилась с Путиным в 1990-е годы, когда тот еще не был президентом.