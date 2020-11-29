Путин стал героем карикатуры из-за слухов о третьей дочери

Борис Бондарь Мир 16:49, 29.11.2020 Обновлено: 17:02, 29.11.2020

Известный художник Сергей Елкин опубликовал карикатуру, связанную со слухами о внебрачной дочери президента России Владимира Путина.

Изображение он разместил в своем Telegram-канале. На картинке Путин с цветочком размышляет о том, что всем дочерям нужны только деньги.

Карикатура на Путина
Telegram Елкина

Напомним, что российские журналисты выяснили, что у Путина была любовница Светлана Кривоногих, которая якобы родила ему дочь Елизавету. Оказалось, что предполагаемая дочь очень похожа на главу РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские журналисты нашли у президента РФ Владимира Путина еще одну дочь – Елизавету, которая родилась в 2003 году. Ее матерью является Светлана Кривоногих, которая познакомилась с Путиным в 1990-е годы, когда тот еще не был президентом.

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