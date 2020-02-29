Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Ирана Хасаном Рухани в контексте усиления напряжённости в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Об этом сообщил официальный сайт президента РФ. При этом отмечается, что оба правителя имеют на этот счет общее мнение.

В частности, по информации офиса главы Ирана, президенты сошлись на том, что ситуация в сирийском Идлибе не должна стать предлогом для вмешательства США, этого допустить нельзя.

Путин и Рухани провели телефонній разговор по ситуации в Сирии ТВ Центр

Также Рухани поддерживает Путина в том, что необходима полная реализация достигнутых в Астанинском формате договорённостей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами. Они должны соблюдаться с учетом уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

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