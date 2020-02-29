Главная Новости
29 февраля • обновлено в 19:32
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Путин срочно связался с президентом Ирана из-за войны в Сирии

4.5т
Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Ирана Хасаном Рухани в контексте усиления напряжённости в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

Об этом сообщил официальный сайт президента РФ. При этом отмечается, что оба правителя имеют на этот счет общее мнение.

В частности, по информации офиса главы Ирана, президенты сошлись на том, что ситуация в сирийском Идлибе не должна стать предлогом для вмешательства США, этого допустить нельзя.

Путин и Рухани провели телефонній разговор по ситуации в Сирии

Путин и Рухани провели телефонній разговор по ситуации в Сирии

ТВ Центр

Новости
Эрдоган жестко обратился к Путину из-за Сирии

Также Рухани поддерживает Путина в том, что необходима полная реализация достигнутых в Астанинском формате договорённостей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами. Они должны соблюдаться с учетом уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Погорилко
Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
20
8
Смешно
0
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги