Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Ирана Хасаном Рухани в контексте усиления напряжённости в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Об этом сообщил официальный сайт президента РФ. При этом отмечается, что оба правителя имеют на этот счет общее мнение.
В частности, по информации офиса главы Ирана, президенты сошлись на том, что ситуация в сирийском Идлибе не должна стать предлогом для вмешательства США, этого допустить нельзя.
Путин и Рухани провели телефонній разговор по ситуации в Сирии
ТВ Центр
Также Рухани поддерживает Путина в том, что необходима полная реализация достигнутых в Астанинском формате договорённостей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами. Они должны соблюдаться с учетом уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.
Позже Турция показала видео мощных ударов по войскам сирийского диктатора Башара Асада.
Россия направила к берегам Сирии два фрегата Черноморского флота – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" – с крылатыми ракетами "Калибр-НК" на борту.
Также стало известно, что НАТО может вмешаться в конфликт между Турцией и Сирии в Идлибе и призывает Россию не вводить войска.
Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт потребовала от России "немедленно посадить" военные самолеты в Сирии.
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