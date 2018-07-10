Чем хороши показатели на макроуровне? А тем, что проверить нет возможности.

Внизу по поселениям, районам, городам посчитают показатели производства, товарооборот, доходы граждан и опечалятся - опять хуже прошлого периода, назад продолжаем идти.

А как только циферки на самый верх пришли, в общий мешок их сложили, встряхнули, перемешали и, оказывается, на круг по стране прибавка есть к прошлому периоду, небольшая но есть! И поди, проверь? Это же не у себя в городке, где всё как на ладони.

Стало быть приходится на слово власти верить. Стало быть не назад, а вперёд продолжает страна пробиваться. Стало быть правильным путём ведут нас. Стало быть мудрое у нас руководство!

К примеру, сколько споров и сомнений было у нас по демографическому вопросу.

Одни твердили, что убываем мы и ссылались на некую демографическую яму в лихих 90-х. Да и нынче, утверждают критиканы, население не особо разбегается по части размножения. Мрут больше, чем рождаются.

Но оптимисты из правительства возражают, мол, напротив, растёт численность поголовья вверенного ему населения. Как же не расти, если жизнь стала лучше, жизнь стала веселее? Дураки только от такой жизни откажутся! Вот поэтому и протянуть свою счастливую жизнь стараются люди подольше и рожают почаще.

А уж когда сам президент несколько раз высказался о демографическом векторе за годы его правления, то и споры прекратились. Рождаемость у нас, сказал президент, превышает смертность. Население сначала переглянулось и недоверчиво хмыкнуло. Тогда президент ещё раз, уже более уверенно и твёрдо повторил: рождаемость в стране превышает смертность! И население поверило, успокоилось и хмыкать перестало.

Кстати, подытожил президент, жить россияне тоже стали дольше. В среднем по 72 года, а к концу текущего срока правления будут жить по 76 лет. Ну, а уж следущий срок его президенства обеспечит вхождение России в клуб стран "80-ти летних и старше".

Более продвинутые и ушлые из населения ещё в самом начале демографической полемики почуяли - возраст выхода на пенсию повышать будут. И не ошиблись!

На днях думаю, дай-ка гляну в районную газету "Шаховской вести", чего там делается в родном моём Шаховском районе, который переделали в городской округ при отсутствии в районе города. Бывший район, а ныне городской округ, для области не проблемный, не аномальный. Область в России самая успешная и богатая - Московская область!

А там как раз заведующей Шаховским отделом ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области С.А. Гордиенко итоги за 1-е полугодие 2018 года оглашает.

Зарегистрировано рождений – 110 детей, из них 58 мальчиков и 52 девочки.

Составлено 157 актовых записей о смерти, из них 82 мужчин и 75 женщин.

Средний возраст умерших мужчин – 63 года, женщин – 71 год.