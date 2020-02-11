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11 февраля • обновлено в 09:23
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Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
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Путин против Лукашенко: как Россия шантажирует Беларусь

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Россия и Беларусь договорились о цене на нефть и газ на 2020 год, и, судя по всему, на абсолютно невыгодных для последней условиях. Похоже, что глава Кремля Владимир Путин решил осадить своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за сопротивление в интеграционных планах по созданию "Союзного государства".

Что за конфликт развязался между "братскими" народами – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

  • Лукашенко не смог выбить от Путина скидку на поставки нефти и газа.

  • Белорусский президент обвинил Кремль в предоставлении "братскому народу" невыгодных условий.

  • Российский президент шантажирует Минск в попытке заставить Лукашенко пойти на интеграцию с РФ на своих условиях.

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Энергетическая месть

В начале 2020 года Россия прекратила поставки нефти в Беларусь. Основной причиной стало отсутствие контрактов между белорусской стороной и российскими госкомпаниями "Роснефть" и "Газпром нефть".

Переговоры о продлении договора длились еще с начала декабря 2019 года, однако дойти соглашения смогли только после переговоров на высшем уровне в пятницу, 7 февраля.

Стороны пришли к соглашению, что Беларусь готова покупать российскую нефть по мировым ценам. Кроме этого, базовый вариант цены российского газа для Белоруссии определено на уровне 127 долларов за 1 тысячу кубометров при поставках в марте-декабре 2020 года.

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При этом первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, подчеркнул, что условия по закупке нефти по мировым ценам ставил сам Лукашенко. По словам первого вице-премьера республики, Беларуси не нужны "эксклюзивные условия". "Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже", – заявил Крутой.

Дмитрий Крутой

Дмитрий Крутой

"БелРос"

Этому заявлению предшествовал скандал, который развился со слов Лукашенко о том, что российская сторона предлагает покупать у нее сырье по цене выше мировой. Белорусский лидер обиделся на то, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.

"Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, налоговым маневром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам", – заявлял он.

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И пока по конкретным ценам стороны не договорились, то стоимость поставок газа из РФ уже озвучена, и она осталась на уровне 2019 года. И вроде бы негодовать не из-за чего, но на самом деле у Беларуси было немного другое виденье. Дело в том, что согласно дорожным картам по интеграции, которые согласовали две стороны, к 2021 году планировалось достичь равных цен на газ между странами, а это в пределах 70 долл., как для Смоленской области, которая граничит с Беларусью.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

"РИА Новости"

Лукашенко предлагал начинать двигаться в этом направлении уже с 2020 года, но энергетический пакет странам до сих пор не удалось согласовать.

С другой стороны, белорусский президент указал на то, что в Европе цена газа достигает 100 долл. за тысячу кубометров против 127 долл., которые предлагает Минску Москва: "Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите", – заявил он за несколько дней до последнего раунда переговоров.

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Вместе с этим он обвинил РФ в ежегодной потере 9 млрд долларов на двусторонней торговле.

В принципе переговоры еще не закончились, но белорусские СМИ пишут, что вряд ли Лукашенко удастся выбить значительную скидку у Путина, а все из-за сопротивления первого в вопросах "углубленной интеграции" Беларуси и России в рамках "Союзного государства".

Что задумал Путин

О желании российского президента создать "Союзное государство" с Беларусью известно многим. Считается, что это один из сценариев Путина удержаться на своем посту после очередных президентских выборов в 2024 году. Поэтому, глава Кремля и пытается давить на своего белорусского коллегу, который явно не хочет сдавать позиции.

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По мнению международного эксперта Евгения Ярошенко, энергетический фактор используется как один из рычагов давления РФ на Беларусь для того, чтобы ее внешнеполитическое поведение было более прогнозируемым и лояльным к Кремлю.

Владимир Путин

Владимир Путин

"УП"

"Белорусская экономика остается тесно ориентированной на российскую, а также на ее энергоносители. Беларусь была наиболее лояльной к России среди всех постсоветских стран, и за это Россия ей платила дешевыми энергоносителями. Но после всех событий в Украине Лукашенко сделал определенные выводы, с одной стороны, а с другой он хочет воспользоваться этой ситуацией наиболее выгодно для себя. На фоне усиления санкций против РФ и частичного снятия с Беларуси, Минск хочет стать неким посредником между Западом и Россией", – сказал Ярошенко в комментарии OBOZREVATEL.

Впрочем, для РФ это невыгодно, поэтому Кремль будет использовать энергетические, экономические, возможно и демографические рычаги влияния в качестве давления, чтобы заставить Беларусь согласиться на выгодные для РФ условия интеграции.

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"Или за это придется поставить под вопрос политическую стабильности в Беларуси, потому что она держалась за счет относительно дешевых энергоносителей и российской экономики. Но сейчас у Лукашенко возникает достаточно сложная внешнеполитическая дилемма и придется делать выбор, либо в пользу усиления интеграции, которая может поставить под вопрос суверенитет Беларуси, или придется идти по пути ухудшения отношений с РФ и суверенизации и построения белорусского национализма", – считает международник.

С другой стороны, все может быть и не столь глобально для Беларуси, говорит эксперт-международник Павел Рудяков. Он считает, что вся ситуация заключается в переформатировании отношений между государством РФ и нефтяным бизнесом, из-за которых изменились условия поставок энергоресурсов другим странам.

"Россияне ему поставили очень простые условия на уровне хозяйствующих субъектов: поскольку государство Беларусь закупает нефть не у государства Россия, а у российского бизнеса, то нужно договариваться с ними. Лукашенко же попытался договориться с Путиным, но это ему не удалось", – отметил международник в комментарии OBOZREVATEL.

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По его словам, именно из-за этого переговоры велись достаточно долго, так как Лукашенко хотел получать нефть по старым условиям, а Путин отказал.

Откуда возникла идея создания "Союзного государства"

Договор о создании Союзного государства был подписан экс-президентом России Борисом Ельциным и президентом Беларуси Александром Лукашенко в декабре 1999 года в Москве. Согласно этому соглашению, Россия и Беларусь создают "надгосударственную структуру с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством".

Спустя 20 лет столь тесного совместного развития привело к тому, что в конце 2018 года в России всерьез заговорили об объединении двух государств в Союзное.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

В сентябре 2019 году премьер-министры обеих стран утвердили программу интеграции двух стран. Был утвержден перечень дорожных карт, которых в суме оказалось 31, однако их содержание не раскрывается.

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Уже в ноябре правительства Беларуси и России согласовали 16 дорожных карт из 31, разработанных в рамках экономической интеграции двух стран. Ко 20-летию подписания соглашения о "Союзном государстве", стороны планировали согласовать все дорожные карты, однако после последней встречи 20 декабря в Санкт-Петербурге осталось еще 3 блока нерешенных вопросов.

Смотрите видео по теме:

Почему возникла идея создания "Союзного государства", объясняется довольно просто. Согласно Конституции РФ, Владимир Путин досиживает последний срок на посту президента, и чтобы удержатся при власти, нужно либо менять Конституцию, либо же создавать новую, но уже для новой державы.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Темы
Союзное государство Эксклюзив
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
И белорусам и россиянам есть кого уважать - своих президентов. Украинцы увы даже сами себя уважать не могут. Не за что.
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an and
an and
Вот и весь таможенный союз и братские отношения. А что собственно может предложить Россия своим соседям, кроме дешёвых углеводородов? Ответ - ничего! А когда и этого нет, то возникает простой вопрос....а зачем это нужно всем соседям то?
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Невыгодно... Уж всяко выгодней, чем Украина, цены на бензин тому достаточное подтверждение.
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