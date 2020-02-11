Путин против Лукашенко: как Россия шантажирует Беларусь

Россия и Беларусь договорились о цене на нефть и газ на 2020 год, и, судя по всему, на абсолютно невыгодных для последней условиях. Похоже, что глава Кремля Владимир Путин решил осадить своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за сопротивление в интеграционных планах по созданию "Союзного государства".

Что за конфликт развязался между "братскими" народами – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

Лукашенко не смог выбить от Путина скидку на поставки нефти и газа.

Белорусский президент обвинил Кремль в предоставлении "братскому народу" невыгодных условий.

Российский президент шантажирует Минск в попытке заставить Лукашенко пойти на интеграцию с РФ на своих условиях.

Энергетическая месть

В начале 2020 года Россия прекратила поставки нефти в Беларусь. Основной причиной стало отсутствие контрактов между белорусской стороной и российскими госкомпаниями "Роснефть" и "Газпром нефть".

Переговоры о продлении договора длились еще с начала декабря 2019 года, однако дойти соглашения смогли только после переговоров на высшем уровне в пятницу, 7 февраля.

Стороны пришли к соглашению, что Беларусь готова покупать российскую нефть по мировым ценам. Кроме этого, базовый вариант цены российского газа для Белоруссии определено на уровне 127 долларов за 1 тысячу кубометров при поставках в марте-декабре 2020 года.

При этом первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, подчеркнул, что условия по закупке нефти по мировым ценам ставил сам Лукашенко. По словам первого вице-премьера республики, Беларуси не нужны "эксклюзивные условия". "Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже", – заявил Крутой.

Дмитрий Крутой "БелРос"

Этому заявлению предшествовал скандал, который развился со слов Лукашенко о том, что российская сторона предлагает покупать у нее сырье по цене выше мировой. Белорусский лидер обиделся на то, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.

"Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, налоговым маневром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам", – заявлял он.

И пока по конкретным ценам стороны не договорились, то стоимость поставок газа из РФ уже озвучена, и она осталась на уровне 2019 года. И вроде бы негодовать не из-за чего, но на самом деле у Беларуси было немного другое виденье. Дело в том, что согласно дорожным картам по интеграции, которые согласовали две стороны, к 2021 году планировалось достичь равных цен на газ между странами, а это в пределах 70 долл., как для Смоленской области, которая граничит с Беларусью.

Александр Лукашенко "РИА Новости"

Лукашенко предлагал начинать двигаться в этом направлении уже с 2020 года, но энергетический пакет странам до сих пор не удалось согласовать.

С другой стороны, белорусский президент указал на то, что в Европе цена газа достигает 100 долл. за тысячу кубометров против 127 долл., которые предлагает Минску Москва: "Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите", – заявил он за несколько дней до последнего раунда переговоров.

Вместе с этим он обвинил РФ в ежегодной потере 9 млрд долларов на двусторонней торговле.

В принципе переговоры еще не закончились, но белорусские СМИ пишут, что вряд ли Лукашенко удастся выбить значительную скидку у Путина, а все из-за сопротивления первого в вопросах "углубленной интеграции" Беларуси и России в рамках "Союзного государства".

Что задумал Путин

О желании российского президента создать "Союзное государство" с Беларусью известно многим. Считается, что это один из сценариев Путина удержаться на своем посту после очередных президентских выборов в 2024 году. Поэтому, глава Кремля и пытается давить на своего белорусского коллегу, который явно не хочет сдавать позиции.

По мнению международного эксперта Евгения Ярошенко, энергетический фактор используется как один из рычагов давления РФ на Беларусь для того, чтобы ее внешнеполитическое поведение было более прогнозируемым и лояльным к Кремлю.

Владимир Путин "УП"

"Белорусская экономика остается тесно ориентированной на российскую, а также на ее энергоносители. Беларусь была наиболее лояльной к России среди всех постсоветских стран, и за это Россия ей платила дешевыми энергоносителями. Но после всех событий в Украине Лукашенко сделал определенные выводы, с одной стороны, а с другой он хочет воспользоваться этой ситуацией наиболее выгодно для себя. На фоне усиления санкций против РФ и частичного снятия с Беларуси, Минск хочет стать неким посредником между Западом и Россией", – сказал Ярошенко в комментарии OBOZREVATEL.

Впрочем, для РФ это невыгодно, поэтому Кремль будет использовать энергетические, экономические, возможно и демографические рычаги влияния в качестве давления, чтобы заставить Беларусь согласиться на выгодные для РФ условия интеграции.

"Или за это придется поставить под вопрос политическую стабильности в Беларуси, потому что она держалась за счет относительно дешевых энергоносителей и российской экономики. Но сейчас у Лукашенко возникает достаточно сложная внешнеполитическая дилемма и придется делать выбор, либо в пользу усиления интеграции, которая может поставить под вопрос суверенитет Беларуси, или придется идти по пути ухудшения отношений с РФ и суверенизации и построения белорусского национализма", – считает международник.

С другой стороны, все может быть и не столь глобально для Беларуси, говорит эксперт-международник Павел Рудяков. Он считает, что вся ситуация заключается в переформатировании отношений между государством РФ и нефтяным бизнесом, из-за которых изменились условия поставок энергоресурсов другим странам.

"Россияне ему поставили очень простые условия на уровне хозяйствующих субъектов: поскольку государство Беларусь закупает нефть не у государства Россия, а у российского бизнеса, то нужно договариваться с ними. Лукашенко же попытался договориться с Путиным, но это ему не удалось", – отметил международник в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, именно из-за этого переговоры велись достаточно долго, так как Лукашенко хотел получать нефть по старым условиям, а Путин отказал.

Откуда возникла идея создания "Союзного государства"

Договор о создании Союзного государства был подписан экс-президентом России Борисом Ельциным и президентом Беларуси Александром Лукашенко в декабре 1999 года в Москве. Согласно этому соглашению, Россия и Беларусь создают "надгосударственную структуру с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством".

Спустя 20 лет столь тесного совместного развития привело к тому, что в конце 2018 года в России всерьез заговорили об объединении двух государств в Союзное.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

В сентябре 2019 году премьер-министры обеих стран утвердили программу интеграции двух стран. Был утвержден перечень дорожных карт, которых в суме оказалось 31, однако их содержание не раскрывается.

Новости Россия и Беларусь могут объединиться уже в ближайшие дни

Уже в ноябре правительства Беларуси и России согласовали 16 дорожных карт из 31, разработанных в рамках экономической интеграции двух стран. Ко 20-летию подписания соглашения о "Союзном государстве", стороны планировали согласовать все дорожные карты, однако после последней встречи 20 декабря в Санкт-Петербурге осталось еще 3 блока нерешенных вопросов.

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Почему возникла идея создания "Союзного государства", объясняется довольно просто. Согласно Конституции РФ, Владимир Путин досиживает последний срок на посту президента, и чтобы удержатся при власти, нужно либо менять Конституцию, либо же создавать новую, но уже для новой державы.

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