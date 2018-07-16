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Путин сделал подарок Трампу: президент США сразу же от него избавился

6.4тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин сделал подарок главе США Дональду Трампу во время пресс-конференции по итогам переговоров в Хельсинки.

Он передал американскому коллеге трофей с чемпионата мира по футболу, который прошел в РФ. "Теперь мяч на его стороне. Тем более, что США должны будут проводить чемпионат мира 2026 года", – сказал глава Кремля. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

Мелания Трамп

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Трамп, в свою очередь, бросил подарок Путина в сторону своей жены Мелании, которая не смогла его поймать. Он ответил, что мяч предназначается его сыну Бэррону.

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Дональд Трамп и Владимир Путин

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Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля Франция одолела Хорватию на чемпионате мира. Путину не позволили вручить капитану сборной Франции Уго Льорису Кубок победителя.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
Финляндия
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andrei
andrei
Твари вы хохлы. Ну не вручает кубок президент. Не по регламенту. Уепки хуторские.
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