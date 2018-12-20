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Путин раскрыл свое заветное желание перед девочкой

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Президент России Владимир Путин больше всего хочет, чтобы всего его желания исполнялись.

По крайней мере так он ответил на встрече с незрячей девочкой Региной Паргиевой из Нижнего Новгорода (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Мое желание простое – чтобы все желания исполнялись", – ответил Путин на вопрос Регины о том, что бы он загадал под бой курантов.

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Паргиева также спросила президента РФ, можно ли его потрогать, на что тот утвердительно ответил. После этого девушка пощупала его голову.

"Путину привели слепую девочку, чтобы та его потрогала и сказала "Вы очень красивый!". Мироточение Путина в кадр не попало", – отреагировал на эту ситуацию украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в Telegram-канале.

Путин раскрыл свое заветное желание перед девочкой

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин провел 20 декабря пресс-конференцию. Однако мероприятие прошло не так, как было запланировано. В частности, украинский журналист Роман Цимбалюк буквально атаковал президента РФ неудобными вопросами о войне в Украине и захвате украинских моряков в Черном море, на что Путин внезапно лишился слов.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир ПутинАлексей Голобуцкий
Место
Россия
Тег
Новости России
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