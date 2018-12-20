Путин раскрыл свое заветное желание перед девочкой

Президент России Владимир Путин больше всего хочет, чтобы всего его желания исполнялись.

По крайней мере так он ответил на встрече с незрячей девочкой Региной Паргиевой из Нижнего Новгорода (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Мое желание простое – чтобы все желания исполнялись", – ответил Путин на вопрос Регины о том, что бы он загадал под бой курантов.

Паргиева также спросила президента РФ, можно ли его потрогать, на что тот утвердительно ответил. После этого девушка пощупала его голову.

"Путину привели слепую девочку, чтобы та его потрогала и сказала "Вы очень красивый!". Мироточение Путина в кадр не попало", – отреагировал на эту ситуацию украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в Telegram-канале.

Путин о своем желании под бой курантов: Мое желание простое - чтобы все желания исполнялись pic.twitter.com/Q9zZXWQ5Fr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 грудня 2018 р.

"Можно я вас потрогаю? Вы очень красивый!": Слепая девочка Регина Парпиева попросила разрешения "увидеть" Путина руками.

Самый трогательный момент дня! pic.twitter.com/nPXMmdGpnD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 грудня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин провел 20 декабря пресс-конференцию. Однако мероприятие прошло не так, как было запланировано. В частности, украинский журналист Роман Цимбалюк буквально атаковал президента РФ неудобными вопросами о войне в Украине и захвате украинских моряков в Черном море, на что Путин внезапно лишился слов.

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