"Денег от России не получают": Путин рассказал о наемниках "Вагнера" в Ливии

Президент России Владимир Путин заявил, что на территории Ливии якобы нет наемников, в частности из ЧВК "Вагнера", которые представляют интересы РФ и получают ее финансирование.

Таким образом он ответил на вопрос на совместной с кацлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Москве в субботу, 11 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если там и есть российские граждане, они не представляют российское государство и денег от него не получают", – сказал Путин.

Путин рассказал о наемниках "Вагнера" в Ливии theins.ru

Он отметил, что вообще в зоне конфликта в Ливии много всяких наемников.

"В том числе, по нашим данным, значительное количество наемников переброшено из ИДЛИБской зоны в Сирии в зону конфликта в Ливии. Это очень опасный процесс", – подчеркнул лидер России.

При этом Путин уточнил, что недавно обсуждал эту проблему с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Россия и Турция рассчитывают, что конфликтующие стороны последуют их призыву о прекращении огня. Если прекратятся боевые действия, одновременно с этим прекратится и переброска в Ливию дополнительных контингентов наемников, в том числе из САР", – высказался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эрдоган заявил, что на стороне Ливийской национальной армии воюют две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее были замечены на Донбассе и в Сирии.

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