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"Путин пусть сидит дома": Трампу посоветовали пригласить Украину на саммит G7

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Директор Аналитического центра Байдена, бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер посоветовал американскому президенту Дональду Трампу прислушиваться к идее приглашения Украины на следующий саммит G7.

"Как насчет приглашения Украины на следующую встречу G7? Это динамическая демократия, которая борется за выживание как суверенное государство. Пока вы так настроены, почему вы не скажете президенту (России Владимиру) Путину оставаться дома, пока он не выведет свои войска из Украины?", - написал аналитик в сети Twitter.

Майкл Карпентер

Майкл Карпентер

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Как известно, 24 августа глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что возвращение России за стол G7 неприемлемо, а вместо этого на следующий саммит необходимо позвать Украину.

"Если уж речь идет о повторном приглашении России, то я скажу, что причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны. Сегодня я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя на следующий саммит G7", — сказал Туск.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа страны "Большой семерки" по итогам саммита G7 во Франции обнародовали совместную декларацию, в которой упоминается, в частности, Украина: в последующие недели Франция и Германия организуют саммит в "нормандском формате".

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Саммит G7
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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