|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Путин проведет переговоры с Ким Чен Ыном

995Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как передает "РИА Новости", об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, отметив, что пока что неизвестно, где именно пройдут переговоры.

"Встреча может состояться в любом месте, подготовка ведется активная", - сказал он, добавив, что дата также еще не установлена.

Новости
СМИ узнали о жестком ультиматуме Трампа Ким Чен Ыну

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Владимир Путин и Ким Чен Ын

2000.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Чен Ын пригрозил миру "сокрушительным ударом". Так диктатор отреагировал на санкции "враждебных сил".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Ким Чен ЫнВладимир Путин
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
1
Смешно
3
Интересно
4
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Ын апельсина обломал.Теперь Владимирович будет решать с пухлым вопросы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Васильев Александр
Васильев Александр
Два еблана. И один другого стоят.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения