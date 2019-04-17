Путин проведет переговоры с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как передает "РИА Новости", об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, отметив, что пока что неизвестно, где именно пройдут переговоры.

"Встреча может состояться в любом месте, подготовка ведется активная", - сказал он, добавив, что дата также еще не установлена.

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Владимир Путин и Ким Чен Ын 2000.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Чен Ын пригрозил миру "сокрушительным ударом". Так диктатор отреагировал на санкции "враждебных сил".

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