Путин проведет переговоры с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Как передает "РИА Новости", об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, отметив, что пока что неизвестно, где именно пройдут переговоры.
"Встреча может состояться в любом месте, подготовка ведется активная", - сказал он, добавив, что дата также еще не установлена.
Владимир Путин и Ким Чен Ын
2000.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Чен Ын пригрозил миру "сокрушительным ударом". Так диктатор отреагировал на санкции "враждебных сил".
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